U Francuskoj masovni protesti protiv najavljenih budžetskih rezova drže zemlju u vanrednom stanju. Na ulicama Pariza i drugih gradova nalazi se oko 100.000 demonstranata, dok je samo u Parizu uhapšeno više od 200 osoba. Blokirano je oko 100 srednjih škola, a raspoređeno je čak 80.000 policajaca širom zemlje. Sukobi između policije i demonstranata eskalirali su na više lokacija.

Da li se trenutna dešavanja mogu smatrati za jedan od najvećih socijalnih testova za novu francusku vladu, pitanje je na koje su dali odogovor gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", politički analitičar Vladimir Kljajić i dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije.

Pariz

Pešić: Atmosfera u Parizu jutro nakon protesta

Najpre se u program uživo iz Pariza uključio Saša Pešić, novinar i predsednik udruzenja “Svi Srbi u Parizu”, koji je preneo atmosferu u glavnom gradu dan nakon žešćih nemira.

- Jutro u Parizu je mirno. Gradske službe pokušavaju da uklone nered i sve ono što su demonstranti ostavili na ulicama. Demonstranti su pokušali da blokiraju parisku obilaznicu, ali ih je u tome sprečila policiju. Kasnije je došlo do sukoba ispred škola i fakulteta, kao i kod jedne od najvećih železničkih stanica. Na kraju jučerašnjeg dana, više od 12 hiljada ljudi je protestovalo, nakon čega je došlo do sukoba sa policijom.

KAKVA JE ATMOSFERA U PARIZU DAN NAKON BRUTALNIH PROTESTA? Naš novinar našao se u centru haosa, nije moglo da se okrene od policije: Ciljali na infrastrukturu! Izvor: Kurir televizija

Pešić kaže da je bio direktno svedočio nemirima, a masa ljudi izazvala ih je na sledeći način:

- Ulice su bile blokirane raznim barijerama, čupali su znakove, a mir je zavladao tek negde oko ponoći. Rekao bih da juče namera bila da se blokiraju aerodromi, rafinerije, auto-putevi, ali ništa od toga nije zapravo uspelo, a posledice će biti kratkoročne - zaključio je Pešić.

Petrović i Kljajić: Koje su posledice protesta po Emanuela Makrona?

Rajko Petrović govorio je o podršci francuskih birača Emanuelu Makronu.

Francuska policija ispalila suzavac na demonstrante u Marselju tokom protesta pokreta "Blokirajmo sve"

- Svakako da je podrška Emanuelu Makronu na jako niskom nivou, ona sigurno nije veća od 20 posto u ovom trenutku među francuskim biračima. Pokušaj stvaranja nove Vlade ne može doneti veće pozitivne stvari, a mislim da ćemo ovakve scene viđati i u buduće, ne samo tu, već i u drugim zemljama - kaže Petrović.

Izrazio je i sumnju u budućnost predsednikovog mandata.

- Francuska je prikupila na hiljade pripadnika policije kako bi se sprečila eksalacija, očekujem da se situacija smiri, ali po koju cenu po Makrona?

Analitičari o masovnim protestima u Francuskoj Izvor: Kurir televizija

Klajić je ukazao na probleme sa kojima se suočava francuska javnost, prvenstvno na one koje se tiču državnog budžeta.

- Javni dug je izuzetno velik, što ukazuje da Francuska ima duboke probleme kada su u pitanju budžet i socijalna država. Najverovatnije će biti napeto i naredne godine. Postoji tradicija nasilnih protesta, mislim da postoje motivi, ali i da je neracionalno očekivati da se sada može nešto uraditi po tom pitanju.

