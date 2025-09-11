Slušaj vest

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji izjavio je u sredu da u ovoj novoj eri Kina i Sjedinjene Države treba da rade

zajedno na svetskom miru i prosperitetu, da se nose sa globalnim izazovima i da preuzmu svoje odgovornosti kao velike zemlje.

Vang, takođe član Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, poručio je to tokom telefonskog

razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Vang je rekao da je, kako bi se osiguralo da se dva gigantska broda Kine i Sjedinjenih Država kreću napred zajedno bez

skretanja sa kursa ili gubitka brzine, neophodno pridržavati se strateških smernica šefova država i sprovoditi važan konsenzus

koji su oni postigli.

“Nedavne negativne reči i dela od strane SAD-a potkopavaju legitimna prava i interese Kine, mešaju se u unutrašnje poslove

Kine i štetne su za poboljšanje i razvoj odnosa između Kine i SAD-a”, rekao je Vang, napominjući da se Kina jasno protivi

takvom ponašanju.

Pozvao je Sjedinjene Države da budu oprezne sa svojim rečima i postupcima, posebno po pitanjima koja se tiču osnovnih

interesa Kine, kao što je Tajvan. “Kina i Sjedinjene Države su se nekada borile rame uz rame tokom Drugog svetskog rata da bi pobedile militarizam i fašizam, dok u ovoj novoj eri, dve strane treba da rade zajedno za svetski mir i prosperitet, da se nose sa globalnim izazovima i da preuzmu svoje odgovornosti kao glavne zemlje”, rekao je Vang.

Obe strane su verovale da je poziv bio blagovremen, neophodan i plodotvoran i naglasile su potrebu da se dalje

iskoristi strateška vodeća uloga diplomatije šefa države u odnosima Kine i SAD-a, pravilno upravlja razlikama, istraži

praktična saradnja i promoviše stabilan razvoj bilateralnih odnosa.