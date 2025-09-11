Slušaj vest

U srednjoj školi na obodu Denvera učenik je otvorio vatru na dvojicu đaka pre nego što je pucao u sebe i kasnije preminuo.

AP prenosi da su to saopštile američke vlasti.

Pucnjava iz pištolja prijavljena je juče oko 12.30 sati po lokalnom vremenu u srednjoj školi u Evergrinu u saveznoj državi Kolorado, oko 50 kilometara zapadno od Denvera u podnožju Stenovitih planina.

- Hici su ispaljeni i unutar i izvan školske zgrade, a policajci koji su reagovali na poziv pronašli su napadača u roku od pet minuta od dolaska - kazala je Džeki Keli, portparolka kancelarije šerifa okruga Džeferson.

Foto: Jesse Paul / Zuma Press / Profimedia

Ona je rekla da nijedan od policajaca koji su reagovali na pucnjavu nije ispalio nijedan metak.

- Više od 100 policajaca iz okolnog područja požurilo je u školu da pokušaju da pomognu - navea je Keli.

Ranjeni tinejdžeri su bili u kritičnom stanju, ali je do ranih večernjih sati za jednog od njih navedeno da je u stabilnom stanju.

Pucnjava u Koloradu desila se istog dana kada i ubistvo Čarlija Kirka, saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, a sve u vezi sa tim čitajte u našem blogu OVDE.

U pucnjavi koja se 1999. godine dogodila u srednjoj školi Kolumbajn u okrugu Džeferson ubijeno je 14 ljudi, uključujući ženu koja je preminula ranije ove godine od komplikacija zadobijenih povreda u pucnjavi.