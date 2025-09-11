Slušaj vest

U srednjoj školi na obodu Denvera učenik je otvorio vatru na dvojicu đaka pre nego što je pucao u sebe i kasnije preminuo.

AP prenosi da su to saopštile američke vlasti.

Pucnjava iz pištolja prijavljena je juče oko 12.30 sati po lokalnom vremenu u srednjoj školi u Evergrinu u saveznoj državi Kolorado, oko 50 kilometara zapadno od Denvera u podnožju Stenovitih planina.

- Hici su ispaljeni i unutar i izvan školske zgrade, a policajci koji su reagovali na poziv pronašli su napadača u roku od pet minuta od dolaska - kazala je Džeki Keli, portparolka kancelarije šerifa okruga Džeferson.

profimedia-1035910121.jpg
Foto: Jesse Paul / Zuma Press / Profimedia

Ona je rekla da nijedan od policajaca koji su reagovali na pucnjavu nije ispalio nijedan metak.

- Više od 100 policajaca iz okolnog područja požurilo je u školu da pokušaju da pomognu - navea je Keli.

Ranjeni tinejdžeri su bili u kritičnom stanju, ali je do ranih večernjih sati za jednog od njih navedeno da je u stabilnom stanju.

Pucnjava u Koloradu desila se istog dana kada i ubistvo Čarlija Kirka, saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, a sve u vezi sa tim čitajte u našem blogu OVDE.

U pucnjavi koja se 1999. godine dogodila u srednjoj školi Kolumbajn u okrugu Džeferson ubijeno je 14 ljudi, uključujući ženu koja je preminula ranije ove godine od komplikacija zadobijenih povreda u pucnjavi.

(Kurir.rs/AP/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaAMERIKA NA NOGAMA, POTRAGA OD VRATA DO VRATA ZA UBICOM TRAMPOVOG SARADNIKA! Predsednik SAD kaže da je ovo "mračan trenutak", oglasili se Melanija i Švarceneger
carli kirk.jpg
Planeta"OVO JE ČIN RATA, NAUČIĆEMO RUSIJU GDE SU JOJ GRANICE" Trampov kongresmen hvali "brzi odgovor NATO na agresiju zločinca Putina", evo šta traži od Bele kuće!
Joe Wilson congress
PlanetaGOTOVO JE, AMERIKA PREKIDA SARADNJU S EVROPSKIM ZEMLJAMA! Raskinuti Bajdenovi sporazumi, Trampova administracija donela odluku koja se tiče Rusije, Kine i Irana
x AP Alex Brandon copy.jpg
PlanetaTRAMP PRETI "DRUGOM FAZOM" RUSIJI, EVO ODGOVORA KREMLJA! Rojters piše da je stav predsednika Amerike sve agresivniji, ali Moskvu izgleda to ne brine (FOTO)
putin tranp.jpg