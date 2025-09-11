Slušaj vest

Tramp je rekao je da je to "mračan trenutak za Ameriku" i osudio "demonizaciju političkih protivnika". On je objavio četvorominutnu poruku na svojoj mreži Truth Social.

Vanredno obraćanje Donalda Trampa

- Moji dragi Amerikanci, ispunjen sam tugom i besom zbog gnusnog ubistva Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti. Čarli je inspirisao milione, a večeras su svi koji su ga poznavali i voleli ujedinjeni u šoku i užasu - rekao je Tramp.

Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta veli Foto: Alex Goodlett/FR171569 AP, Hannah Schoenbaum/AP, Ross D. Franklin/AP

Zatim je govorio o Kirku kao o čoveku vere koji je voleo svoju zemlju i američki narod.

- Čarli je bio patriota koji je svoj život posvetio otvorenoj debati i zemlji koju je toliko voleo. Borio se za slobodu, demokratiju, pravdu i američki narod. On je mučenik istine i slobode, i nikada nije bilo nikoga ko je uživao takvo poštovanje od mladih ljudi.

Naše molitve su sa njegovom suprugom Erikom, njegovo dvoje mlade i voljene dece, i porodicom koju je voleo više od svega. Molimo se Bogu da pazi na njih u ovom strašnom trenutku bola - poručio je predsednik Amerike.

Optužio levicu za ubistvo Kirka

Tramp je prebacio odgovornost na one koji, kaže, godinama podstiču mržnju i nasilje.

- Odavno je trebalo da Amerikanci i mediji priznaju da su nasilje i ubistva tragične posledice svakodnevne demonizacije onih sa kojima se ne slažu. Godinama je radikalna levica upoređivala divne Amerikance poput Čarlija sa nacistima i najgorim svetskim kriminalcima i masovnim ubicama. Ova vrsta retorike je direktno odgovorna za terorizam kom smo svedoci u našoj zemlji i mora odmah prestati - rekao je on.

Tramp je pozvao je Amerikance da se posvete vrednostima koje je Kirk zastupao: "vrednostima slobode govora, vladavine prava i patriotske predanosti i ljubavi prema Bogu".

- Čarli je bio najbolji u Americi, a čudovište koje ga je napalo, napalo je celu našu zemlju - poručio je on.

Tramp je obećao da će njegova administracija naći sve koji su umešani u ubistvo Čarlija Kirka, ali i u bilo kakvo političko nasilje.

