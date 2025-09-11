Slušaj vest

Američke vlasti veruju da se osoba koja je juče pucala na Čarlija Kirka tokom skupa na Univerzitetu Juta veli, nalazila na krovu zgrade u blizini dvorišta kampusa i odatle ispalila metak kojim je ubijen bliski saradnik američkog predsednika Donalda Trampa.

- Bilo kakva dodatna razjašnjenja ne mogu da budu izneta kako bi se ne bi doveo u pitanje integritet istrage - saopšteno je iz Ministarstva za javnu bezbednost savezne države Juta.

Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta veli Foto: Alex Goodlett/FR171569 AP, Hannah Schoenbaum/AP, Ross D. Franklin/AP

CNN navodi da se na internetu pojavio klip koji je snimio jedan od učesnika skupa u kojem se vidi kako se osoba saginje dok trči preko krova "Luz centra", zgrade koja se nalazi direktno nasuprot mesta na kojem je Kirk sedeo kada je ubijen.

Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

BBC je preneo da američke vlasti izgleda više ne misle da je ubica Kirka i dalje na prostoru kampusa Univerziteta Juta Veli, ali bez obzira na to policija još uvek vrši pretragu od vrata do vrata.

Kampus Univerziteta Juta Veli Foto: Pritnscreen

- Lokdaun je okončan - saopštila je lokalna policija.

Osoba na krovu Foto: Printscreen/Instagram

Studentima koji su pobegli nakon pucnjave dozvoljeno je da se vrate u kampus, ali su predavanja otkazana.

Sve u vezi s ubistvom Kirka čitajte u našem blogu OVDE.

(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)

