SNIMLJEN UBICA TRAMPOVOG SARADNIKA?! Neko leži na krovu nasuprot mesta na kojem je Čarlija Kirka pogodio smrtonosni metak (FOTO, VIDEO)
Američke vlasti veruju da se osoba koja je juče pucala na Čarlija Kirka tokom skupa na Univerzitetu Juta veli, nalazila na krovu zgrade u blizini dvorišta kampusa i odatle ispalila metak kojim je ubijen bliski saradnik američkog predsednika Donalda Trampa.
- Bilo kakva dodatna razjašnjenja ne mogu da budu izneta kako bi se ne bi doveo u pitanje integritet istrage - saopšteno je iz Ministarstva za javnu bezbednost savezne države Juta.
CNN navodi da se na internetu pojavio klip koji je snimio jedan od učesnika skupa u kojem se vidi kako se osoba saginje dok trči preko krova "Luz centra", zgrade koja se nalazi direktno nasuprot mesta na kojem je Kirk sedeo kada je ubijen.
BBC je preneo da američke vlasti izgleda više ne misle da je ubica Kirka i dalje na prostoru kampusa Univerziteta Juta Veli, ali bez obzira na to policija još uvek vrši pretragu od vrata do vrata.
- Lokdaun je okončan - saopštila je lokalna policija.
Studentima koji su pobegli nakon pucnjave dozvoljeno je da se vrate u kampus, ali su predavanja otkazana.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)