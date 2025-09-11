Slušaj vest

Erika Kirk, supruga Čarlija Kirka je objavila stih iz Biblije malo pre atentata na njenog supruga.

- Psalam 46:1 - Bog je naše utočište i snaga, pomoćnik u nevolji koji je uvek spreman.

Šta se desilo sinoć u Juti

Policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, koji je ubijen tokom govora u kampusu Univerziteta Juta veli.

Čarli Kirk (31), saradnik američkog predsednika Donalda Trampa koji je bio uticajan među konzervativnom omladinom, preminuo je sinoć u bolnici nakon što je pogođen hicem u vrat nakon govora u kampusu Univerziteta Juta veli.

Federalni istražni biro (FBI) je saopštio da je oslobođena osoba koja je prvobitno uhapšena pod sumnjom da je izvršila napad, a potraga za ubicom Kirka i dalje traje.