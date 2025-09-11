Slušaj vest

Erika Kirk, supruga Čarlija Kirka je objavila stih iz Biblije malo pre atentata na njenog supruga.

- Psalam 46:1 - Bog je naše utočište i snaga, pomoćnik u nevolji koji je uvek spreman.

Šta se desilo sinoć u Juti

Policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, koji je ubijen tokom govora u kampusu Univerziteta Juta veli.

Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta veli Foto: Alex Goodlett/FR171569 AP, Hannah Schoenbaum/AP, Ross D. Franklin/AP

Čarli Kirk (31), saradnik američkog predsednika Donalda Trampa koji je bio uticajan među konzervativnom omladinom, preminuo je sinoć u bolnici nakon što je pogođen hicem u vrat nakon govora u kampusu Univerziteta Juta veli.

Federalni istražni biro (FBI) je saopštio da je oslobođena osoba koja je prvobitno uhapšena pod sumnjom da je izvršila napad, a potraga za ubicom Kirka i dalje traje.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaSNIMLJEN UBICA TRAMPOVOG SARADNIKA?! Neko leži na krovu nasuprot mesta na kojem je Čarlija Kirka pogodio smrtonosni metak (FOTO, VIDEO)
kirk.jpg
PlanetaAMERIKA NA NOGAMA, POTRAGA OD VRATA DO VRATA ZA UBICOM TRAMPOVOG SARADNIKA! Predsednik SAD kaže da je ovo "mračan trenutak", oglasili se Melanija i Švarceneger
carli kirk.jpg
PlanetaTRAMP NAREDIO: Zastave u Americi na pola koplja zbog ubistva Čarlija Kirka
profimedia0364652223.jpg
PlanetaUBIJEN TRAMPOV SARADNIK! Čarli Kirk (31) pogođen u vrat dok je držao govor među studentima, predsednik Amerike objavio tužne vesti (VIDEO/FOTO)
xxx AP Tess Crowley.jpg