Izraelska vojska je danas saopštila da je presrela raketu ispaljenu iz Jemena.

- Raketu ispaljenu iz Jemena presrelo je izraelsko ratno vazduhoplovstvo - saopštila je izraelska vojska na Telegramu.

Huti, pobunjenici koje podržava Iran, redovno lansiraju rakete ili dronove prema Izraelu, od kojih velika većina bude presretnuta.

Izrael gađao Jemen Foto: Printscreen/X

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo juče je bombardovalo lokacije Huta u prestonici Sani i severnoj provinciji Džaf.

Izraelski napad na luku Hodejda u Jemenu. Foto: YouTube/ TIMES NOW

Pobunjenici koji kontrolišu delove Jemena saopštili da je u napadima poginulo 35 ljudi.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

