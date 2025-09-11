Izraelska vojska presrela raketu iz Jemena, pobunjenici Huti ispalili projektil nakon što je bombardovana njihova prestonica Sana
NOVI VAZDUŠNI UDAR
IZRAELSKA VOJSKA PRESRELA RAKETU ISPALJENU IZ JEMENA! Ratno vazduhoplovstvo oborilo projektil nakon bombardovanja pobunjenika u prestonici Sani (FOTO)
Izraelska vojska je danas saopštila da je presrela raketu ispaljenu iz Jemena.
- Raketu ispaljenu iz Jemena presrelo je izraelsko ratno vazduhoplovstvo - saopštila je izraelska vojska na Telegramu.
Huti, pobunjenici koje podržava Iran, redovno lansiraju rakete ili dronove prema Izraelu, od kojih velika većina bude presretnuta.
Izrael gađao Jemen Foto: Printscreen/X
Izraelsko ratno vazduhoplovstvo juče je bombardovalo lokacije Huta u prestonici Sani i severnoj provinciji Džaf.
Izraelski napad na luku Hodejda u Jemenu. Foto: YouTube/ TIMES NOW
Pobunjenici koji kontrolišu delove Jemena saopštili da je u napadima poginulo 35 ljudi.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
