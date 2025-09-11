Slušaj vest

U sklopu vojnih vežbi Belorusije i Rusije, koje se tradicionalno odvijaju svake dve godine izmenjujući se na ruskoj i beloruskoj teritoriji, ruske i beloruske snage treniraće intenzivno od 12. do 16. septembra na nekoliko lokacija, od kojih su neke vrlo blizu Poljske i Litvanije.

Vežba "Zapad 2025." obuhvatiće ruske vojne okruge Moskva i Lenjingrad, enklavu Kalinjingrad, arktičku regiju, Baltičko i Barencovo more i Belorusiju, piše Politico. To uključuje vežbe u blizini beloruskog sela Goža i u Dobrovolsku u Kalinjingradu, lokacijama koje se nalaze samo nekoliko desetina kilometara od Poljske i Litvanije.

Vojnici će, navodi evropski portal, biti raspoređeni i s obe strane Suvalskog prolaza, 70-kilometarskog koridora između Belorusije i Kalinjingrada koji se smatra jednim od najranjivijih odbrambenih uskih grla u Evropi, ključan za Baltik.

Nervoza u Poljskoj i na Baltiku

Ceo Zapad, posebno Poljska i baltičke zemlje, s nervozom će beležiti svaki detalj, naročito s obzirom na nezapamćenu provokaciju u sredu, kada su ruski dronovi ušli u vazdušni prostor Poljske. Tada su poljski i avioni NATO pucali na njih i oborili one koji predstavljaju pretnju.

"Nadolazeće strateške zajedničke vojne vežbe Rusije i Belorusije ‘Zapad 2025.‘ strogo su odbrambenog karaktera", izjavio je, pak, u sredu sekretar Saveta bezbednosti Belorusije, Aleksander Volfovič, a beloruski službenici su, pokušavajući barem službeno smanjiti tenzije, naveli da se većina manevara odvija dalje od granice s članicama NATO-a.

Belorusija je takođe poručila da je vežba isprva planirana u većem opsegu, ali je naknadno smanjena, ponovno s ciljem smanjenja napetosti koju je izazvala. Prema rečima beloruskih službenika, na vežbi će učestvovati oko 13.000 vojnika, od kojih oko 2000 ruskih.

U izveštaju ruske agencije Tass navedeno je, pak, da će ruske i beloruske snage uvežbavati odbijanje vazdušnih napada i borbu protiv diverzanata, ali i izvesti vežbe povezane s upotrebom nuklearnog oružja i hipersoničnih raketnih sistema Orešnik. Iako Moskva ostaje na tome da je reč o delu taktike odvraćanja, jasno je da zapadne zemlje ne prete teritorijalnom integritetu susednih zemalja, za razliku od Rusije. Oni najzabrinutiji ističu da su 2008., 2014. i 2021. velike vojne vežbe prethodile ruskim intervencijama u Gruziji i Ukrajini.

Prethodna takva vojna vežba održana je u septembru 2021., nekoliko meseci pre invazije Vladimira Putina na Ukrajinu. "Union Resolve 2022." bila je još jedna značajna vojna vežba Rusije i Belorusije. Održana je od 10. do 20. februara 2022. i često se smatra delom priprema za rusku invaziju na Ukrajinu. "Zapad 2023." otkazan je, uglavnom zbog tadašnje opterećenosti ruske vojske ratom u Ukrajini.

Kao odgovor na vojnu vežbu "Zapad 2025.", zemlje NATO-a koje graniče s Rusijom održavaju vlastite vojne vežbe. Litvanija će održati vlastitu nacionalnu odbrambenu vežbu "Thunder Strike", piše Politico, a Poljska je prethodnih dana održavala svoju vežbu "Iron Defender-25" u kojoj je učestvovalo 30.000 vojnika.

"Poljska će odgovoriti na vežbe ‘Zapad 2025.‘ na odgovarajući način", najavio je zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik za poljsku televiziju.

Ruski predsednik očigledno ispituje reakcije i sposobnosti poljskog - i NATO - protivvazdušnog odbrambenog sistema i šalje poruku da Moskva može i hoće delovati izvan svojih granica, održavajući pritisak i nesigurnost u susednim državama, a potom sležući ramenima i tvrdeći da nema argumenata za optužbe sa Zapada.