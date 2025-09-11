Slušaj vest

Na dramatičnom snimku vidi se kako šestorica članova obezbeđenja trčeći nose onesvešćenog Kirka i ubacuju ga u automobil u nameri da ga što pre odvezu do prve bolnice kako bi lekari pokušali da mu spasu život.

U tome, nažalost, nisu uspeli.

Snimak ranjenog Čarlija Kirka možete pogledati klikom OVDE.

1/19 Vidi galeriju Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta veli Foto: Alex Goodlett/FR171569 AP, Hannah Schoenbaum/AP, Ross D. Franklin/AP

Policija i dalje traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, koji je ubijen tokom govora u kampusu Univerziteta Juta veli.

Čarli Kirk (31), saradnik američkog predsednika Donalda Trampa koji je bio uticajan među konzervativnom omladinom, preminuo je sinoć u bolnici nakon što je pogođen hicem u vrat tokom govora u kampusu Univerziteta Juta veli.

Federalni istražni biro (FBI) je saopštio da je oslobođena osoba koja je prvobitno uhapšena pod sumnjom da je izvršila napad, a potraga za ubicom Kirka i dalje traje.

Snimak ubistva Čarlija Kirka

Društvene mreže obišao je i necenzurisan snimak ubistva Čarlija Kirka, koji možete pogledati klikom OVDE.

Snimak iz drugog ugla pogledajte OVDE.

Pažnja, sadržaj je izuzetno uznemirujuć!

Ko je bio Čarli Kirk

Čarli Kirk (Charlie Kirk) bio je američki konzervativni aktivista i osnivač organizacije Turning Point USA, jedne od najuticajnijih omladinskih desničarskih grupa u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je 14. oktobra 1993. godine u Arlington Heightsu, Ilinois, i od tinejdžerskih dana postao je poznat po javnim nastupima, debatama i zagovaranju konzervativnih vrednosti.

Imao je 5,2 miliona pratilaca na X-u i 7,3 miliona pratilaca na TikTok-u.

Neposredno pre pucnjave, Kirk je najavio na X-u: „Vratili smo se. Univerzitet Juta Vali je na nogama i spreman za prvu američku turneju povratka.“

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

Kirk je bio vatreni pristalica predsednika Donalda Trampa.

Kirk se u politički život uključio veoma mlad, a već sa 18 godina osnovao je Turning Point USA sa ciljem da promoviše „slobodna tržišta i ograničenu vlast“ među studentima.

Tokom poslednje decenije, njegova organizacija je izrasla u moćnu platformu koja ima snažan uticaj na mlade konzervativce i često izaziva polemike na univerzitetima širom Amerike.

Poznat je bio i kao blizak saveznik predsednika Donalda Trampa, koga otvoreno podržava, kao i aktuelnog potpredsednika SAD-a Džej Di Vensa (JD Vance). Često je bio na udaru kritika zbog svojih stavova o imigraciji, kulturnim pitanjima i kritikama progresivne politike, dok su ga pristalice vide kao hrabrog borca za slobodu govora i konzervativne vrednosti.

Osim rada u politici, Kirk je vodio i „The Charlie Kirk Show“, popularan podcast i emisiju u kojoj je komentarisao američku unutrašnju i spoljnu politiku.

Autor je više knjiga, među kojima se ističe The MAGA Doctrine (2020), u kojoj iznosi političku filozofiju pokreta Donalda Trampa.

Neretko se suočavao sa protestima i kontroverzama, posebno na univerzitetskim događajima, gde se organizuju debate između njegovih pristalica i protivnika. Upravo zbog toga njegove nastupe su često pratile i pojačane bezbednosne mere.

Vanredno obraćanje Donalda Trampa

- Moji dragi Amerikanci, ispunjen sam tugom i besom zbog gnusnog ubistva Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti. Čarli je inspirisao milione, a večeras su svi koji su ga poznavali i voleli ujedinjeni u šoku i užasu - rekao je Tramp, prenosi CNN.

Zatim je govorio o Kirku kao o čoveku vere koji je voleo svoju zemlju i američki narod.

- Čarli je bio patriota koji je svoj život posvetio otvorenoj debati i zemlji koju je toliko voleo. Borio se za slobodu, demokratiju, pravdu i američki narod. On je mučenik istine i slobode, i nikada nije bilo nikoga ko je uživao takvo poštovanje od mladih ljudi.

1/9 Vidi galeriju Donald Tramp u svom kabinetu Foto: AP Evan Vucci, EPA Jim Lo Scalzo Pool

Naše molitve su sa njegovom suprugom Erikom, njegovo dvoje mlade i voljene dece, i porodicom koju je voleo više od svega. Molimo se Bogu da pazi na njih u ovom strašnom trenutku bola - poručio je predsednik Amerike.

Optužio levicu za ubistvo Kirka

Tramp je prebacio odgovornost na one koji, kaže, godinama podstiču mržnju i nasilje.

- Odavno je trebalo da Amerikanci i mediji priznaju da su nasilje i ubistva tragične posledice svakodnevne demonizacije onih sa kojima se ne slažu. Godinama je radikalna levica upoređivala divne Amerikance poput Čarlija sa nacistima i najgorim svetskim kriminalcima i masovnim ubicama. Ova vrsta retorike je direktno odgovorna za terorizam kom smo svedoci u našoj zemlji i mora odmah prestati - rekao je on.

Tramp je pozvao je Amerikance da se posvete vrednostima koje je Kirk zastupao: "vrednostima slobode govora, vladavine prava i patriotske predanosti i ljubavi prema Bogu".

- Čarli je bio najbolji u Americi, a čudovište koje ga je napalo, napalo je celu našu zemlju - poručio je on.

Tramp je obećao da će njegova administracija naći sve koji su umešani u ubistvo Čarlija Kirka, ali i u bilo kakvo političko nasilje.

Kurir.rs