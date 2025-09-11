Slušaj vest

Čarli Kirk, konzervativni politički aktivista i saradnik Donalda Trampa, predsednika SAD, ubijen je u napadu na Univerzitetu Juta veli, a u toku je potraga za njegovim ubicom.

Dvojica prethodno privedenih osumnjičenih su pušteni na slobodu, a zvaničnici za njih kažu da "trenutno nisu pronađeni dokazi da imaju veze" sa pucnjavom.

„Veliki, legendarni Čarli Kirk je preminuo", napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social).

Predsednik SAD je istakao da „niko nije bolje razumeo američku omladinu bolje od Čarlija".

„Svi su ga voleli i divili su mu se, a pogotovo ja i sada, kada više nije sa nama, Melanija i ja smo svim srcem uz njegovu divnu ženu Eriku i porodicu.

„Čarli, volimo te", piše u Trampovoj objavi.

U naknadnoj video poruci, Tramp je rekao da je „ispunjen tugom i besom zbog gnusnog atentata", nazivajući ga „mračnim trenutkom za Ameriku".

Iako je imao samo 31 godinu, Kirk je bio veoma uticajan u američkoj politici i doprineo je porastu podrške Trampu među mlađim biračima, što je bio jedan od ključnih faktora za povratak republikanca na vlast prošle godine.

Kirk je 2012. bio suosnivač organizacije Turning Point USA kako bi promovisao konzervativne stavove među mladima.

Desnica je njegovo prisustvo u studentskim kampusima videla kao dobar kontrast široko rasprostranjenim liberalnim stavovima u visokom obrazovanju, ali je često izazvalo žestoko protivljenje, ocenjuje agencija AFP.

Kirk je pogođen u predelu vrata, a odmah je prebačen u bolnicu i podvrgnut operaciji.

Na snimku sa lica mesta vidi se kako Kirk drži govor u šatoru pred nekoliko hiljada ljudi, a potom se čuje jedan pucanj.

Vidi se kako Kirk pada, pre nego što se menja kadar, a zatim se čuju panični zvuci u publici.

„Ispaljen je hitac u kampusu prema gostujućem govorniku.

„Policija sprovodi istragu, a osumnjičeni je priveden", pisalo je u poruci koju su dobili studenti, a prenose lokalni mediji.

Džejson Hafec, bivši kongresmen iz Jute, koji je bio na skupu, rekao je za Foks njuz da se pucnjava dogodila kada je Kirk odgovarao na pitanja publike.

„Prvo pitanje je bilo o religiji, a on je odgovarao 15-20 minuta.

„Drugo pitanje, zanimljivo, bilo je o transrodnim napadačima i masovnim pucnjavama, a usred toga, čuo se pucanj", rekao je Hafec.