Više od 75 odsto dece školskog uzrasta ne pohađa školu u ratom razorenom Sudanu, saopštila je organizacija Save the Children.
Planeta
Nova studija ove nevladine organizacije procenjuje da 13 miliona dece ne pohađa školu, od ukupno 17 miliona dece školskog uzrasta u zemlji u kojoj se beleži jedna od najgorih obrazovnih kriza na svetu.
Oko sedam miliona učenika upisanih u škole nemaju pristup obrazovanju zbog sukoba ili raseljavanja, a šest miliona uopšte nije ni upisano u školu.
Od aprila 2023, u sukobima u Sudanu poginule su desetine hiljada ljudi, raseljeni su milioni i uništena je infrastruktura zemlje, uključujući škole i bolnice.
Kurir.rs/Beta
