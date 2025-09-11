"PRVO FICO, SADA KIRK, KO JE SLEDEĆI?" Medvedev o "levo-liberalnom ološu" koji vrši političke zločine i podržava "Banderin Kijev": Možda je vreme da MAGA shvati
Dmitrij Medvedev, bivši predsednik i premijer Rusije koji je sada zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije, prokomentarisao je atentat na uticajnog desničarskog aktivistu Čarlija Kirka.
- Političke zločine i atentate u poslednje vreme izvršava razni levo-liberalni ološ koji podržava Banderin Kijev. Fico, Kirk. Ko je sledeći? Možda je vreme da MAGA tim shvati da podržavajući Ukrajinu, podržava ubice - napisao je Medvedev na društvenoj mreži X.
Kirk, bliski saveznik američkog predsednika Donalda Trampa, držao je govor okupljenima na Univerzitetu Juta veli kada je upucan u vrat.
Hitno je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju na hitnu operaciju, ali je preminuo.
Sve u vezi s ubistvom Kirka čitajte u našem blogu OVDE.
Slovački premijer Robert Fico preživeo je pokušaj atentata u maju prošle godine.
Fico je podvrgnut nekoliko operacija nakon što je zadobio povrede opasne po život u pucnjavi.
Atentator je identifikovan kao 71-godišnji Juraj Cintula, koji se javno izjasnio protiv politike aktuelne vlade.
(Kurir.rs/Index/Preneo: N. V.)