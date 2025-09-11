Slušaj vest

Dmitrij Medvedev, bivši predsednik i premijer Rusije koji je sada zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije, prokomentarisao je atentat na uticajnog desničarskog aktivistu Čarlija Kirka.

- Političke zločine i atentate u poslednje vreme izvršava razni levo-liberalni ološ koji podržava Banderin Kijev. Fico, Kirk. Ko je sledeći? Možda je vreme da MAGA tim shvati da podržavajući Ukrajinu, podržava ubice - napisao je Medvedev na društvenoj mreži X.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i bivši ruski predsednik Foto: AP Ekaterina Shtukina

Kirk, bliski saveznik američkog predsednika Donalda Trampa, držao je govor okupljenima na Univerzitetu Juta veli kada je upucan u vrat.

Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

Hitno je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju na hitnu operaciju, ali je preminuo.

Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta veli Foto: Alex Goodlett/FR171569 AP, Hannah Schoenbaum/AP, Ross D. Franklin/AP

Sve u vezi s ubistvom Kirka čitajte u našem blogu OVDE.

Robert Fico Foto: Shutterstock, EPA/Olivier Hoslet, Printscreen/Facebook, Kurir Televizija

Slovački premijer Robert Fico preživeo je pokušaj atentata u maju prošle godine.

Putin i Fico Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin

Fico je podvrgnut nekoliko operacija nakon što je zadobio povrede opasne po život u pucnjavi.

Atentator je identifikovan kao 71-godišnji Juraj Cintula, koji se javno izjasnio protiv politike aktuelne vlade.

(Kurir.rs/Index/Preneo: N. V.)

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) NECENZURISAN SNIMAK UBISTVA ČARLIJA KIRKA! Metak pogađa Trampovog saradnika u vrat, krv lije na sve strane, čovek pada kao sveća! (VIDEO)
kurirnajnovijavestnovo
PlanetaOTKRIVENO O ČEMU TRAMPOV SARADNIK PRIČA KADA DOLEĆE METAK! Bivši kongresmen bio na skupu i slušao odgovore "Drugo pitanje, zanimljivo, bilo je o..." (VIDEO)
profimedia-1035918052.jpg
PlanetaSNIMLJEN UBICA TRAMPOVOG SARADNIKA?! Neko leži na krovu nasuprot mesta na kojem je Čarlija Kirka pogodio smrtonosni metak (FOTO, VIDEO)
kirk.jpg
PlanetaAMERIKA U HAOSU NAKON UBISTVA TRAMPOVOG SARADNIKA! Isplivao UZNEMIRUJUĆI SNIMAK ranjenog Kirka na samrti, policija prevrće svaki kamen u potrazi za ubicom!
carli kirk.jpg
PlanetaRUSKA ODLUKA O NUKLEARNIM RAKETAMA ĆE RAZBESNETI TRAMPA! Objava iz Moskve stigla pred istek američkog ultimatuma; Medvedev: "Očekujte dalje korake" (FOTO)
donald tramp dimitri medvedev.jpg