Dmitrij Medvedev, bivši predsednik i premijer Rusije koji je sada zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije, prokomentarisao je atentat na uticajnog desničarskog aktivistu Čarlija Kirka.

- Političke zločine i atentate u poslednje vreme izvršava razni levo-liberalni ološ koji podržava Banderin Kijev. Fico, Kirk. Ko je sledeći? Možda je vreme da MAGA tim shvati da podržavajući Ukrajinu, podržava ubice - napisao je Medvedev na društvenoj mreži X.

Kirk, bliski saveznik američkog predsednika Donalda Trampa, držao je govor okupljenima na Univerzitetu Juta veli kada je upucan u vrat.

Hitno je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju na hitnu operaciju, ali je preminuo.

Fico je podvrgnut nekoliko operacija nakon što je zadobio povrede opasne po život u pucnjavi.