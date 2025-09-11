Erika i Čarli Kirk sa decom

Slušaj vest

Čarli Kirk, desničarski aktivista i bliski saveznik američkog predsednika Donalda Trampa, ubijen je na bini u Juti u sredu dok je odgovarao na pitanja iz publike. Imao je 31 godinu. Prema rečima svedoka, upucan u vrat iz puške sa udaljenosti od oko 200 metara.

1/5 Vidi galeriju Erika i Čarli Kirk Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram / Zuma Press / Profimedia

Kirk, osnivač i izvršni direktor Turning Point USA, je iza sebe ostavio suprugu Eriku Francve Kirk i dvoje dece - trogodišnju ćerku i jednogodišnjeg sina.

Ko je žena Čarlija Kirka

Erika Francve (36) je bivša manekenka i košarkašica, a 2012. godine preuzela je titulu Miss Arizone. Danas je preduzetnik, autor podkasta "Midweek Rise Up" i doktorand na Univerzitetu Liberti. Na svojoj veb stranici, ona sebe opisuje kao "filantropa, socijalnog preduzetnika i ženu duboke vere".

Tokom godina, radila je u industriji zabave kao model, glumica i direktor kastinga, a 2021. godine pokrenula je modni brend PROCLAIM, liniju odeće sa hrišćanskim motivima proizvedenu u SAD.

Erika često ističe da je njena najvažnija uloga supruga i majka.

Na Instagramu, gde je prati više od pola miliona ljudi, redovno je delila emotivne postove posvećene svom suprugu.

Pre atentata napisala zagonetnu poruku

-Bog je naše utočište i snaga, uvek prisutna pomoć - napisala je 36-godišnja Erika.

1/19 Vidi galeriju Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta veli Foto: Alex Goodlett/FR171569 AP, Hannah Schoenbaum/AP, Ross D. Franklin/AP

Kirkov ubica je i dalje uvek u bekstvu, a policija ga traži.