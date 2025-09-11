BIVŠA MISICA ZAVIJENA U CRNO Lepa Erika (36), Kirkova udovica, ostala sama sa dvoje dece, MISTERIOZNI UBICA joj LIKVIDIRAO MUŽA i napravo pakao od života (FOTO)
Čarli Kirk, desničarski aktivista i bliski saveznik američkog predsednika Donalda Trampa, ubijen je na bini u Juti u sredu dok je odgovarao na pitanja iz publike. Imao je 31 godinu. Prema rečima svedoka, upucan u vrat iz puške sa udaljenosti od oko 200 metara.
Kirk, osnivač i izvršni direktor Turning Point USA, je iza sebe ostavio suprugu Eriku Francve Kirk i dvoje dece - trogodišnju ćerku i jednogodišnjeg sina.
Ko je žena Čarlija Kirka
Erika Francve (36) je bivša manekenka i košarkašica, a 2012. godine preuzela je titulu Miss Arizone. Danas je preduzetnik, autor podkasta "Midweek Rise Up" i doktorand na Univerzitetu Liberti. Na svojoj veb stranici, ona sebe opisuje kao "filantropa, socijalnog preduzetnika i ženu duboke vere".
Tokom godina, radila je u industriji zabave kao model, glumica i direktor kastinga, a 2021. godine pokrenula je modni brend PROCLAIM, liniju odeće sa hrišćanskim motivima proizvedenu u SAD.
Erika često ističe da je njena najvažnija uloga supruga i majka.
Na Instagramu, gde je prati više od pola miliona ljudi, redovno je delila emotivne postove posvećene svom suprugu.
Pre atentata napisala zagonetnu poruku
Ono što je privuklo pažnju mnogih nakon atentata je poruka koju je Kirkova supruga objavila na društvenoj mreži "Iks", nekoliko sati pre ubistva njenog muža.
-Bog je naše utočište i snaga, uvek prisutna pomoć - napisala je 36-godišnja Erika.
Kirkov ubica je i dalje uvek u bekstvu, a policija ga traži.
