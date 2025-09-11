Slušaj vest

Čarli Kirk, desničarski aktivista i bliski saveznik američkog predsednika Donalda Trampa, ubijen je na bini u Juti u sredu dok je odgovarao na pitanja iz publike. Imao je 31 godinu. Prema rečima svedoka, upucan u vrat iz puške sa udaljenosti od oko 200 metara.

Erika i Čarli Kirk Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram / Zuma Press / Profimedia

Kirk, osnivač i izvršni direktor Turning Point USA, je iza sebe ostavio suprugu Eriku Francve Kirk i dvoje dece - trogodišnju ćerku i jednogodišnjeg sina.

Ko je žena Čarlija Kirka

Erika Francve (36) je bivša manekenka i košarkašica, a 2012. godine preuzela je titulu Miss Arizone. Danas je preduzetnik, autor podkasta "Midweek Rise Up" i doktorand na Univerzitetu Liberti. Na svojoj veb stranici, ona sebe opisuje kao "filantropa, socijalnog preduzetnika i ženu duboke vere".

Tokom godina, radila je u industriji zabave kao model, glumica i direktor kastinga, a 2021. godine pokrenula je modni brend PROCLAIM, liniju odeće sa hrišćanskim motivima proizvedenu u SAD.

Erika često ističe da je njena najvažnija uloga supruga i majka.

Na Instagramu, gde je prati više od pola miliona ljudi, redovno je delila emotivne postove posvećene svom suprugu.

Pre atentata napisala zagonetnu poruku

Ono što je privuklo pažnju mnogih nakon atentata je poruka koju je Kirkova supruga objavila na društvenoj mreži "Iks", nekoliko sati pre ubistva njenog muža.

-Bog je naše utočište i snaga, uvek prisutna pomoć - napisala je 36-godišnja Erika.

Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta veli Foto: Alex Goodlett/FR171569 AP, Hannah Schoenbaum/AP, Ross D. Franklin/AP

Kirkov ubica je i dalje uvek u bekstvu, a policija ga traži.

Kurir.rs/Jutarnji list

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) NECENZURISAN SNIMAK UBISTVA ČARLIJA KIRKA! Metak pogađa Trampovog saradnika u vrat, krv lije na sve strane, čovek pada kao sveća! (VIDEO)
Screenshot 2025-09-10 211012 copy.jpg
Planeta"ČUDOVIŠTE JE NAPALO NAŠU ZEMLJU" Tramp besan nakon MUČKOG UBISTVA Čarlija Kirka, evo koga je optužio za smrt odanog saradnika! "Bio je najbolji u Americi"
Donald Tramp za govornicom
PlanetaSUPRUGA ČARLIJA KIRKA OBJAVILA ZAGONETNU PORUKU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Par sati kasnije, Trampov saradnik je brutalno ubijen! (FOTO)
kirk.jpg
PlanetaAMERIKA U HAOSU NAKON UBISTVA TRAMPOVOG SARADNIKA! Isplivao UZNEMIRUJUĆI SNIMAK ranjenog Kirka na samrti, policija prevrće svaki kamen u potrazi za ubicom!
carli kirk.jpg