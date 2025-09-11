Slušaj vest

Čarli Kirk, umro je sinoć u bolnici nakon što je pogođen hicem u vrat nakon govora u kampusu Univerziteta Juta Veli. Kirk je smatran kao čovek koji oblikuje novu generaciju desnice u Americi.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

O ubistvu saradnika predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za Kurir su govorili Saša Gajović, novinar i publicista, kao i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Obradović: Motivi i dalje nisu saopšteni

Obradović kaže da je poznato da je Kirk konzervativac i podržavatelj, odnosno pristalica Donalda Trampa, pa je dodao:

- Zanimljivo je samo ubistvo. Motivi i dalje nisu saopšteni. Postavlja se pitanje koliko to ima preciznih ljudi da sa dvesta metra pogađaju Trampa u uvo, a Kirka u arteriju. Postavlja se pitanje obezbeđenja i bezbednosti, on je ubijen pred tri hiljada ljudi u trenutku dok je odgovarao na pitanje o dostupnosti oružja u SAD-u - kaže Obradović

Kirk je pri odgovaranju na pitanje o dostupnosti oružja rekao da je nekoliko smrti irelevantno u odnosu na Bogom dano pravo Amerikancima da nose oružje, a i sam je stradao upravo zbog dostupnosti oružja.

- Deluje mi da je Tramp lično potresen ovim ubistvom i izrazio je vleiko žaljenje. Pitanje je motiva i bezbednosnih mera - kaže Obradović.

Obradović dodaje da se stalno mora napredovati u polju bezbednosti posebno u državama poput Sjedinjenih Američkih Država gde ima mnogo argumenata za i protiv slobode posedovanja oružja.

Saša Gajović Foto: Kurir Televizija

Gajović: Amerika je postala opasna za javne ličnosti

Gajović tvrdi da je na fakultetu naučio nešto što se kasnije pokazalo kao tačno:

- Ako neko nekoga želi da ubije, nema sile koja to može da spreči, ni FBI, ni CIA. To je nemoguće sprečiti, to je čovek koji razmišlja, još ako ima oružje onda je to jako teško. Dobro je zapažanje da je Tramp izbegao istu sudbinu zahvaljujući možda čak i Bogu, ali Amerika je za javne ličnosti poput Kirka postala opasna, to su ljudi koji su targetirani od strane neistomišljenika - kaže Gajović.

On veruje da je u pitanju politički motiv i veruje da će počinilac biti priveden pravdi, pa će se tada i saznati nešto više o ovom atentatu.

"TRAMP JE LIČNO POTRESEN" Ko je Čarli Kirk i zašto je izvršen atentat na njega? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs