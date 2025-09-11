Slušaj vest

Zemljotres od 4,1 stepena Rihterove skale pogodio je danas tursku prestonicu Ankaru.

To je objavila nacionalna televizija TRT.

Potres se osetio u oblasti Čankaja, u oblasti u kojoj se nalazi sedište televizije.

Na snimcima sa društvenih mreža vidi se kako ljudi u panici istrčavaju na ulicu iz kuća i prodavnica.

Prema inicijalnim informacijama zemljotres, koji se osetio u centralnom delu Turske, nije izazvao štetu.

Potres je bio na dubina od oko 11 kilometara.

(Kurir.rs/TRT)

