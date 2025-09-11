Zemljotres od 4,1 Rihtera u Turskoj, pogodio prestonicu Ankaru, snimci ljudi koji u panici beže na ulicu
MAGNITUDA 4,1 STEPEN RIHTEROVE SKALE
JAK ZEMLJOTRES U ANKARI, TURCI BEŽE GLAVOM BEZ OBZIRA! Istrčavali iz kuća i prodavnica na ulicu, panika i u televizijskom studiju (FOTO, VIDEO)
Zemljotres od 4,1 stepena Rihterove skale pogodio je danas tursku prestonicu Ankaru.
To je objavila nacionalna televizija TRT.
Potres se osetio u oblasti Čankaja, u oblasti u kojoj se nalazi sedište televizije.
Na snimcima sa društvenih mreža vidi se kako ljudi u panici istrčavaju na ulicu iz kuća i prodavnica.
Prema inicijalnim informacijama zemljotres, koji se osetio u centralnom delu Turske, nije izazvao štetu.
Potres je bio na dubina od oko 11 kilometara.
(Kurir.rs/TRT)
