MILIONI NA RAČUNU, ŽIVOT NA VISOKOJ NOZI I LUKSUZNE NEKRETNINE! Evo koliko novca je imao Trampov LIKVIDIRANI saradnik! Čarli Kirk ostavio BOGATSTVO iza sebe!
Čarli Kirk, saradnik Donalda Trampa i osnivač organizacije Turning Point USA, upucan je tokom događaja na Univerzitetu Juta Vali u Oremu u sredu. Kirk je sedeo u šatoru, držeći govor, kada su ga hici pogodili u vrat.
Kirk je osnovao Turning Point USA kada je imao 18 godina. Ova neprofitna organizacija zagovara konzervativnu politiku među mladima u srednjim školama, univerzitetima i koledžima.
Grupa je brzo privukla podršku glavnih republikanskih donatora, uključujući članove porodice Tramp.
Do ranih dvadesetih Kirk je postao istaknuta ličnost u konzervativnom pokretu, poznat po svojim turnejama predavanja, prisustvu na društvenim mrežama i uspehu u prikupljanju sredstava.
U ranim tridesetim, Kirk je izgradio Turning Point kao višemilionsku organizaciju sa nacionalnim uticajem, učvršćujući svoju ulogu istaknutog glasa u konzervativnom omladinskom pokretu koji podržava Trampa.
Bogatstvo Čarlija Kirka
Kirk ima procenjeno bogatstvo od 12 miliona dolara, prema podacima sajta Celebrity Net Worth. Prema podacima Asošijejted presa, Kirk je 2023. godine imao tri nekretnine – sve vredne preko milion dolara, a takođe je posedovao i imanje u španskom stilu vredno 4,75 miliona dolara u zatvorenom golf klubu u Arizoni.
Kirk je većinu svog novca zaradio od honorara za javne nastupe, kao i od svog uspešnog podkasta i radio emisija.
ProPublika je 2020. godine objavila da je Kirkova zarada od Turning Point USA porasla na 300.000 dolara. U to vreme, navodno je kupio stan sa dve spavaće sobe i dva kupatila na obali okeana na Floridi vredan 855.000 dolara.
Prihodi TPUSA su procenjeni na 85 miliona dolara, prema podacima ProPublica. Jedna od najvećih nacionalnih studentskih konzervativnih organizacija u SAD je "pokret posvećen identifikaciji, organizovanju i osnaživanju mladih ljudi da promovišu principe slobodnog tržišta i ograničene vlade", kako se navodi na Kirkovoj stranici.
TPUSA je osnovana u junu 2012. godine, a od tada je Kirk razvio organizaciju tako da ima zastupljenost u preko 2.000 srednjih škola i univerzitetskih kampusa širom zemlje i preko 260.000 studentskih članova.
Pored Kirkovih angažmana, on se takođe pojavio na Fox News, CNBC i FOX Business News preko 200 puta.
Kurir.rs/AP/Celebrity Net Worth