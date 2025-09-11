Slušaj vest

Čarli Kirk, saradnik Donalda Trampa i osnivač organizacije Turning Point USA, upucan je tokom događaja na Univerzitetu Juta Vali u Oremu u sredu. Kirk je sedeo u šatoru, držeći govor, kada su ga hici pogodili u vrat.

Kirk je osnovao Turning Point USA kada je imao 18 godina. Ova neprofitna organizacija zagovara konzervativnu politiku među mladima u srednjim školama, univerzitetima i koledžima.

Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

Grupa je brzo privukla podršku glavnih republikanskih donatora, uključujući članove porodice Tramp.

Do ranih dvadesetih Kirk je postao istaknuta ličnost u konzervativnom pokretu, poznat po svojim turnejama predavanja, prisustvu na društvenim mrežama i uspehu u prikupljanju sredstava.

U ranim tridesetim, Kirk je izgradio Turning Point kao višemilionsku organizaciju sa nacionalnim uticajem, učvršćujući svoju ulogu istaknutog glasa u konzervativnom omladinskom pokretu koji podržava Trampa.

Erika i Čarli Kirk Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram / Zuma Press / Profimedia

Bogatstvo Čarlija Kirka

Kirk ima procenjeno bogatstvo od 12 miliona dolara, prema podacima sajta Celebrity Net Worth. Prema podacima Asošijejted presa, Kirk je 2023. godine imao tri nekretnine – sve vredne preko milion dolara, a takođe je posedovao i imanje u španskom stilu vredno 4,75 miliona dolara u zatvorenom golf klubu u Arizoni.

Kirk je većinu svog novca zaradio od honorara za javne nastupe, kao i od svog uspešnog podkasta i radio emisija.

ProPublika je 2020. godine objavila da je Kirkova zarada od Turning Point USA porasla na 300.000 dolara. U to vreme, navodno je kupio stan sa dve spavaće sobe i dva kupatila na obali okeana na Floridi vredan 855.000 dolara.

Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta veli Foto: Alex Goodlett/FR171569 AP, Hannah Schoenbaum/AP, Ross D. Franklin/AP

Prihodi TPUSA su procenjeni na 85 miliona dolara, prema podacima ProPublica. Jedna od najvećih nacionalnih studentskih konzervativnih organizacija u SAD je "pokret posvećen identifikaciji, organizovanju i osnaživanju mladih ljudi da promovišu principe slobodnog tržišta i ograničene vlade", kako se navodi na Kirkovoj stranici.

TPUSA je osnovana u junu 2012. godine, a od tada je Kirk razvio organizaciju tako da ima zastupljenost u preko 2.000 srednjih škola i univerzitetskih kampusa širom zemlje i preko 260.000 studentskih članova.

Pored Kirkovih angažmana, on se takođe pojavio na Fox News, CNBC i FOX Business News preko 200 puta.

Kurir.rs/AP/Celebrity Net Worth

