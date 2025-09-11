Slušaj vest

Ubistvo Čarlija Kirka, Trampovog saradnika, podiglo je veliku prašinu u Sjedinjenim Državama, ali i u celom svetu.

Manje od 24 sata nakon likvidacije konzervativnog aktiviste, strasti se ne smiruju, a istaknuti srpski analitičari pojasnili su za Kurir kakav odjek može imati atentat na vođu organizacije Turning Point USA.

"Moguće je da je ubistvo Čarlija Kirka čin individualne osvete, što mi deluje verovatnije nego nekakva kolektivna zavera", kaže za Kurir čuveni spoljnopolitički analitičar, Boško Jakšić, dodajući da su posledice po američku unutrašnju politiku – veoma ozbiljne.

Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić

"Vidimo do čega sve može da dovede usijana retorika, i kako to izgleda kada je jedna takva retorika podržana na društvenim mrežama, kada se uz to regrutuje mržnja i kada se na sve to doda 'američka kultura oružja' – onda vidimo da su Sjedinjene Američke Države na ozbiljnom kursu, u kom lako može da dođe do krvoprolića. Nasilje izaziva nasilje" – jasan je Jakšić.

Novinar i politički komentator, Milovan Jovanović, kaže da je teško reći ko stoji iza ubistva Čarlija Kirka.

"Motivi bi možda mogli biti povezani s njegovim uticajem na desničarsku politiku. Amerika, čak i nakon završetka izbora i Trampovog povratka u Belu kuću, ostaje duboko podeljena, polarizovana i sukobljena. Političko nasilje, nažalost, ne prestaje", kaže Jovanović.

Novinar i analitičar Milovan Jovanović

"Podsećam da su u junu u Minesoti ubijeni članica Predstavničkog doma Kongresa iz redova Demokrata, Melisa Hortman, i njen suprug, dok je demokratski senator Džon Hofman teško ranjen, što dodatno osvetljava napetu političku situaciju u SAD", kaže Jovanović.

Atentat u Juti

Čarli Kirk (31), saradnik američkog predsednika Donalda Trampa koji je bio uticajan među konzervativnom omladinom, preminuo je sinoć u bolnici nakon što je pogođen hicem u vrat tokom govora u kampusu Univerziteta Juta veli.

Federalni istražni biro (FBI) je saopštio da je oslobođena osoba koja je prvobitno uhapšena pod sumnjom da je izvršila napad, a potraga za ubicom Kirka i dalje traje.

Kirk je ubijen dok se obraćao studentima.