Kirk je pre tri godine govorio o svom odnosu sa Srbima, a zatim je otkrio i da je igrao košarku u našem timu.

"Odrastao sam sa mnogim Srbima u Čikagu, slab sam na Srbe, oni su sjajni. Znam psovke na srpskom, ali ih neću reći sad jer će me pronaći Federalna komisija za komunikacije. Ja sam igrao sa srpskim košarkaškim timom, 'ime' mi je bilo Ševa Kurković.

Ime našeg tima bilo je "Illinois white eagles" i svi smo bili belci", govorio je ranije Čarls Kirk, dodajući da u tome nije bilo ničeg rasističkog.

"Živeli smo u Americi i to je bilo super. Svi smo bili belci, Svi u timu su bili Srbi sem mene. I ja sam se nekako osećao kao da sam s Balkana. Putovali smo svuda, igrali sa timovima u kojima su bili Afroamerikanci i nikog nije bilo briga.

Nijednog trenutka nije bilo reči o rasizmu. Oni su se znali međusobno preko zajednice Srba, što je jako super", govorio je tada Kirk.

Kirk je takođe rekao da se divi Novaku Đokoviću.

Podsetimo, Čarli Kirk (31), saradnik američkog predsednika Donalda Trampa koji je bio uticajan među konzervativnom omladinom, preminuo je sinoć u bolnici nakon što je pogođen hicem u vrat tokom govora u kampusu Univerziteta Juta veli.

Federalni istražni biro (FBI) je saopštio da je oslobođena osoba koja je prvobitno uhapšena pod sumnjom da je izvršila napad, a potraga za ubicom Kirka i dalje traje.

Ko je bio Čarli Kirk

Čarli Kirk, koji je ubijen u Juti bio je komentator i voditelj podkasta sa milionima pratilaca.Čarli Kirk bio je patriota, američki aktivista i osnivač organizacije Turning Point USA, jedne od najuticajnijih omladinskihgrupa u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je 14. oktobra 1993. godine u Arlington Heightsu, Ilinois, i od tinejdžerskih dana postao je poznat po javnim nastupima, debatama i zagovaranju konzervativnih vrednosti.

Imao je 5,2 miliona pratilaca na X-u i 7,3 miliona pratilaca na TikTok-u.

Neposredno pre pucnjave, Kirk je najavio na X-u: „Vratili smo se. Univerzitet Juta Vali je na nogama i spreman za prvu američku turneju povratka.“