Slušaj vest

- Locirali smo nekoliko sumnjivih ljudi, ali se ispostavilo da nisu krivi. Ipak, oni su se suočili sa pretnjama. Molimo javnost da bude pažljiva. Oni nisu osumnjičeni, ne zaslužuju uznemiravanje.

Ubica skočio sa zgrade

Međutim, uspeli smo da pratimo kretanje osumnjičenog. Stigao je u kampus, pratili smo ga stepenicama na krov. Posle pucnjave smo mu pratili ketanje, kada je skočio sa zgrade i pobegao iz kampusa. Istražitelji su češljali taj komšiluk. Imamo dobre snimke osumnjičenog, ali nećemo to pustiti zasad. Ako ne uspemo da ga lociramo, onda ćemo dati snimak medijima i tražiti pomoć javnosti - rekao je komesar iz Jute Bo Mejson o ubistvu Čarlija Kirka.

FBI je pronašao oružje kojim je izvršen zločin, u šumovitom području kojim je osumnjičeni pobegao. U pitanju je puška.

Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta veli Foto: Alex Goodlett/FR171569 AP, Hannah Schoenbaum/AP, Ross D. Franklin/AP

Nađeno oružje, osumnjičeni ostavio otiske

Istražitelji su našli i:

Otisak dlana osumnjičenog
Otiske podlaktice za analizu

