Slušaj vest

Među žrtvama su bila i dvojica Srba - Vladimir Tomašević i Bojan Kostić.

Vladimir doputovao na seminar

Rano ujutru, pripadnici terorističke organizacije Al Kaida oteli su četiri putnička aviona. Dva su se zabila u “Kule bliznakinje” (u sklopu Svetskog trgovinskog centra) u Njujorku, treći u zgradu Pentagona u Vašingtonu, dok je četvrti avion pao u polje u Pensilvaniji.

Vladimir Tomašević je rođen 25. januara 1965. godine na KiM. Sa porodicom se preselio u Beograd u detinjstvu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, a kasnije se preselio u Kanadu, gde je živeo sa suprugom Tanjom i radio u oblasti softverskog razvoja.

Tog 11. septembra 2001, Vladimir je bio u Njujorku zbog seminara iz informacionih tehnologija. U trenutku napada se nalazio u prostorijama, nazvanim “Prozori sveta”, na poslednjem spratu jedne od “Kula bliznakinja”.

Urna sa pepelom s mesta razorenih zgrada, kao i ostaci tela nastradalog Vladimira, položeni su na Topčiderskom groblju.

Bojan ostavio poruku verenici

Bojan Kostić je rođen 31. decembra 1966. godine u Beogradu. Bio je talentovan igrač iz košarkaške škole “Partizana” i dobio stipendiju na Univerzitetu Ajova. Usled teške povrede je morao da prestane da se bavi sportom.

U momentu napada, Bojan je bio na 104. spratu jedne od zgrada, u kancelarijama brokerske kompanije “Kantor Ficdžerald”.

Minut kasnije, ostavio je poruku verenici, Šveđanki Suzan, da je "avion udario u zgradu" i da će "pokušati da se evakuiše".

Njegovo telo nikada nije pronađeno u ruševinama, a Bojan je, sa još hiljadama nestalih ljudi, proglašen mrtvim.

Kampanja SAD protiv terorizma

Posle napada, SAD su pokrenule ofanzivnu kampanju protiv terorizma, koja je uključivala svrgnuće režima talibana u Avganistanu i potragu za Osamom bin Ladenom, koji je preuzeo odgovornost za napade 2004.

Sedam godina kasnije, Bin Laden je lociran i ubijen u Pakistanu, u tajnoj akciji američkih specijalnih snaga.