Teroristički napad 11. septembra, u kojima je stradalo 2.996 ljudi, ostaje najveći napad svih vremena izvršen na američkom tlu, a njegove posledice se osećaju do današnjeg dana. Upravo od tog trenutka, terorizam kao pojam postaje jedan od najjatraktivnijih za razmatranje i proučavanje.

Pripadnici Al-Kaide oteli su četiri putnička aviona. Međutim, i pored poznatih informacija, mnogi tvrde da je Izrael napao SAD u svrhe zavađenje sa arapskim svetom.

Božidar Forca Foto: Kurir Televizija

Postoji mogućnost da se sličan teroristički akt ponovi

- Prvo treba uzeti momentum kada se to dogodilo, treba uzeti novu paradigmu koja se stvorila, treba uzeti u obzir i da ništva više neće biti kao pre. Sa operativnog aspekta, priprema Al Kaidinih boraca je savšeno odrađena. Ako ne idemo u teorije zavere, ovo je jedan izuzetan odjek koji će ostaviti traga na početak slabosti SAD-a. Postoji mpogućnost da se tako nešto ponovi, terorizam je neuništiv - kaže Forca:

- Svet se nije smirio nakon 11. septembra, već je taj datum tek otvorio terorizam. Počela je jedna lavina terorističkih akata koja se preselila u Evropu. Jedna pravna začkoljica se dogodila. Polje Ujedinjenih nacija ne poznaje terorizam, rat, agresiju. To je problem. Kada je doneta rezolucija nakon 11. septembra svet se zapitao da li Amerika ima pravo na odbranu. Amerika je tada bila na vrhuncu moći. Pozivala se na član 5 Vašingtonskog ugovora, pozvala je zemlje da joj pomognu. Iako je nije ni jedna zemlja napala.

Sanja Klisari Foto: Kurir Televizija

2300 zaposlednih se nije pojavilo na radnom mestu 11. seprembra?

Klisari tvrdi da bez jasno određene definicije pojma terorizam, ne može ni da se bori protiv istog

- Naučna zajednica i tada u to nije mogla da poveruje. Stručnjaci koji su eksperti i u oblasti građevinarstva su se odmah oglasili i dali svoj izveštaj. Bliznakinje su srušene upravo kao kada se minira određena zgrada. Mislim da to imamo dokumentovano u mnogim institucijama širom sveta, gde se čak proučava model odbrane od terorizma u skladu sa nekim internim propisima. Tako se to sada naziva - objašnjava Klisari i dodaje:

- U samom definisanju tog fenomena postoje razne nedoslednosti. Vrlo je jednostavno da se sprovede terorizam kada ne postoji definicija. Kao nešto što nije prepozato u zakonskoj konzuli. Ne postoji onda ni interes određene sile da se bori protiv terorizma ako ne zna šta je to. Ti avioni su udarili u epi centar zapadne kulture, gde se simbolički gađa nego u srce i u um. Nakon 24 sata se ispostavilo da se određeni entinteti nisu pojavili na rodnom mestu u tim zgradama. Oni koji su bili na neki način povezani sa dešavanjima u svetu danas, tog dana nisu došli na posao. Ljudi koji su došli su žrtvovani.

Milan Vilić Foto: Kurir Televizija

Vilić ističe da je teroristički akt bio samo signal ponavljanja sličnih napada:

- 11. septembar je jedan početak procesa koji je mnogo ranije isplairn. Sa moje tačke gledišta, to jedan začetak onoga što smo gledali 2020. sa pandemijom. A to je razgradnja svih državnih struktura. Ako ti u simboličnom smislu srušiš kule bliznakinje, izvršiš udar na SAD, na Imperiju, ti daješ signal da će i drugi biti rušeni. Upravo taj proces razgradnje je tada započet. Oko 2300 Jevreja zaposlenih u trgovinskom centru nije došlo taj dan na posao - kaže Vilić i dodaje:

- Da bi razumeli ovo današnje vreme, treba da ono što može, nesumnjvio dokažemo i rastumačimo. Ove procese vodi hazarska zavera, a to su upravo Jevreji koji su se raspodeli na zapadnoj hemisferi. Oni su ti koji vode ove procese. Ovde je reč o Ašhenazima, a ne o svim Jevrejima. Ta Al Kaida je Ciina izmišljotina i ovaj događaj nije moguć bez sofisticiranog i detaljnog planiranja.

Velibor Vukašinović Foto: Kurir Televizija

Bivši pilot Vukašinović objašnjava na koji način funkcioniše letenje i da li je moguće obučiti ljude za takvo izvršenje udara:

- Različite strane pričaju različite priče. Neko govori da tu nikakvih aviona nije bilo. U raščićavanju ostataka kula bliznakinja nije pronađen ni jedan komad aviona. Džon Lir je moj prijatelj i legenda avijacije. On je rekao da se ta brzina nije mogla dostići nikako. Ako bi nešto izdržalo, izdržao bi motor aviona i on ne bi mogao da nestane. Neposredno nakon tog napda, vatrogasci, čistači i ljudi koji su pomagali u sređivanju ruševina je umrlo od raka - kaže Vukašinović i ddoaje:

- Pretpostavka je da to nisu bili nikakvi avioni. nemoguće je tako precizno pogoditi dva tornja, a da vam ostanu hoteli. Čak je i Putin rekao da su kule srušene planski i temeljno. Korišćeno je nuklearno punjenje u bazi tornja, na taj način su se kule srušile. Što se tiče povoda, to je bila borba protiv Osama Bin Ladena koji je u tom momentu ležao na samrtnoj postelji sa teškim rakom bubrega, nepokretan. Isključena je priča da su teroristi odškolovani u nekoj pilotskoj akademiji.

