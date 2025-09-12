Slušaj vest

Ministarstvo transporta Rusije je objavilo da ponovo radi aerodrom u Krasnodaru, velikom gradu na jugu, koji je iz bezbednosnih razloga bio zatvoren od početka ruske ofanzive u Ukrajini 2022. godine.

"Otvaranje aerodroma Krasnodar ne samo da će proširiti mogućnosti za stanovnike i preduzeća u regionu, već će učiniti pristupačnijim odmore na Azovskom i Crnom moru", piše u saopštenju.

Ta odluka je doneta po savetu radne grupe Ruske agencije za civilno vazduhoplovstvo - Rosavijacije i renoviranja dela aerodroma.

To je treći aerodrom na jugu Rusije koji je ponovo otvoren, od 11 zatvorenih od 2022. godine zbog rizika od ukrajinskih napada iz vazduha.

Aerodrom Elista, u Kalmikiji, nastavio je rad u maju 2024. godine, a aerodrom Gelendžik, u popularnom turističkom regionu, jula ove godine.

Prvi je od tada primio 43.000 putnika, a drugi 77.000, po podacima Ministarstva saobraćaja.

Kurir.rs/Beta

