Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je danas da izraelski napad, koji je u utorak ciljao njegove lidere u Dohi, neće promeniti uslove te grupe o okončanju rata u Gazi.

Zvaničnik Hamasa Favzi Barhum u televizijskom obraćanju, rekao je da je napad usmeren na njihovu pregovaračku delegaciju dok su razgovarali o predlogu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Trampa o prekidu vatre, prenosi Rojters.

On je optužio Sjedinjene Američke Države za saučesništvo u izraelskom napadu na Hamasove pregovarače u Kataru, tvrdeći da je cilj bio sabotiranje pregovora o primirju u Gazi.

"Napad je bio atentat na ceo mirovni proces i namerno ciljanje uloge Katara i Egipta kao posrednika", naveo je zvaničnik Hamasa, prenosi Al Arabija.

Bela kuća je saopštila da predsednik SAD Donald Tramp nije bio unapred obavešten o izraelskom planu i da je, kada je saznao, pokušao da upozori Katar preko izaslanika Stiva Vitkofa, ali je napad već bio u toku.

Tramp je izjavio da je odluku Izraela da napadne Katar doneo isključivo izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Premijer Katara šeik Mohamed bin Abdulrahman Al Tani izjavio je da je napad "uništio sve nade" za oslobađanje izraelskih talaca u Gazi.

Kako je naveo, Katar razmatra povlačenje iz uloge posrednika u mirovnim pregovorima.

Foto: AP/Jehad Alshrafi

Katar je saopštio da je američko upozorenje o izraelskom napadu na Dohu usledilo nakon što su u glavnom gradu već odjeknule eksplozije.

Izraelske odbrambene snage i bezbednosna služba Šin Bet saopštile su u utorak, nakon eksplozija u glavnom gradu Katara, da su izvršeni vazdušni udari na rukovodstvo palestinske militante grupe Hamas.

Visoki izraelski zvaničnik je za Kanal 12 rekao da je američki predsednik Donald Tramp dao zeleno svetlo za izraelski napad u Kataru, prenosi Tajms of Izrael.

Izrael je potvrdio da je cilj napada bio vođstvo Hamasa, ali grupa tvrdi da su najviši zvaničnici preživeli.

U izraelskim izveštajima se navodi da su među liderima Hamasa na sastanku u Dohi, koji su bili meta Izraela, bili i dugogodišnji lider Hamasa Haled Mašal, i Halil el Haja i Haled Mašal, za koje se navodi da su "direktno odgovorni" za napad na jug Izraela u oktobru 2023. godine.