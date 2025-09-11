Slušaj vest

Desničarski aktivista i blizak saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, Čarli Kirk, ubijen je na skupu u saveznoj državi Juta. Pronađeno je oružje za koje se veruje da je korišćeno u jučerašnjoj pucnjavi, a potraga za ubicom i dalje traje. Iz FBI-ja navode da znaju kako osumnjičeni izgleda, kao i da imaju njegove fotografije. Tramp je najavio da će posthumno dodeliti Predsedničku medalju slobode Kirku. Taj slučaj ponovo je otvorio pitanje bezbednosti i dostupnosti naoružanja u Sjedinjenim Državama.

Čarli Kirk- uticajni politički aktivista, voditelj podkasta sa milionima pratilaca, zagovornik prava na oružje i konzervativnih vrednosti, naročito među mladima. 31-godišnjak, pristalica i saradnik Donalda Trampa. Iz vatrenog oružja pogođen je u predeo vrata, dok je pred velikim brojem studenata držao govor na otvorenom, na kampusu u Juti. Iako je hitno operisan, nova epizoda oružanog nasilja u Americi završila se fatalno.

Čovek sa plavom kravatom
 Društvene mreže Čarlija Kirka

- Čarli je svakako bio zanimljiva ličnost, imajući u vidu da je imao preko 7 miliona pratioca na TikTok-u, 4 miliona pretplatnika na YT, da je bio na neki način, kažu, inženjer omladinskog maga pokreta. Bio je optuživan da je širio i lažne vesti, dezinformacije, da je bio banovan na Tviteru zbog širenja laži u vezi sa vakcinama, pričao je i o izbornoj krađi 2020. godine da je u stvari Tramp pobedio, da je Bajden izgubio, tako da je svakako učestvovao u širenju nekih dezinformacija, prema jednoj strani - Vladimir Kljajić, politikolog.

Zastave SAD-a spuštene su na pola koplja. Šef Bele kuće krivca vidi u radikalnoj levici. Naglašava da je njihova retorika direktno odgovorna za političko nasilje.

- Ono što ostaje nejasno je pitanje motiva. Da li je politički motiv, da li je postupak ludaka kome je dostupno oružje i kome je Kirk bio prigodna meta jer je poznata, uticajna ličnost. I dalje ne znamo motive, FBI nema odgovore i dalje, ali ono što jeste činjenica- predsednik Tramp je na svojim komunikacijskim patformama izrazio najdublje žaljene i rekao da je Kirk bio njegov saborac, i to celom ubistvu daje potpuno drugi ton i ovo ubistvo se može nazvati atentatom ako je veza politička - kaže Darko Obradović, iz Centra za stretešku analizu.

366448_250911.01_21_32_10.Still011.jpg
Ustav SAD-a i dopuštenost vatrenog oružja

Kirk je pogođen upravo dok je odgovarao na pitanja iz publike o masovnim pucnjavama. Hici su navodno ispaljeni iz zgrade udaljene oko 200 metara od govornice. Slučaj je pokrenuo lavinu komentara na društvenim mrežama u vezi sa dostupnošču vatrenog oružja, s obzirom na to da prema Ustavu SAD svako može da ga poseduje i nosi.

- To je kontroverzno pitanje, a za ta pitanja Amerikancima treba po nekoliko decenija, počevši od prava žena pa dalje. Dakle, američki sistem jeste savršen, demokratija je na najvećem nivou, ali za mnoga društvena pitanja- oni traže vreme da sve to sazri, da se sagleda. Jer, koliko je onih koji su protiv dostupnosti oružja, toliko je i onih koji su za dostupnost oružja - kaže Obradović.

Pucnjava na Kirka usledila je nakon niza političkog nasilja u SAD-u, uključujući ubistvo poslanice iz Minesote i njenog muža, napada na kuću guvernera Pensilvanije, ali i pokušaj ubistva Trampa tokom predsedničke kampanje prošle godine.

"KIRK JE BIO VIŠE PUTA OPTUŽIVAN, MOTIVI ZLOČINA OSTAJU NEJASNI!" Stručnjaci o ubistvu Čarlija: Trampove reči daju drugačiji ton Izvor: Kurir televizija

