U potrazi za ubicom Trampovog saradnika Čarlija Kirka pronađena je puška koja je sadržala municiju s urezanim porukama "transrodne i antifašističke ideologije", prema preliminarnim izveštajima izvora iz organa za sprovođenje zakona, javlja Njujork post (The New York Post).

Oružje - uvezeni Mauzer kalibra .30-06 sa zatvaračem - otkrili su istražitelji umotano u peškir u šumovitom području posle  ubistva Kirka, koji je pogođen jednim hicem dok je u sredu govorio na skupu na Univerzitetu Juta Vali, navodi se u dopisu.

Izvor upoznat sa slučajem naveo je da Ministarstvo pravde istražuje opise navedene u dopisu ATF, ali da agencija nije mogla da potvrdi da opis odgovara dokazima pronađenim na mestu zločina.

Čarli Kirk (31) pogođen je u vrat jednim hicem ispaljenim s udaljenosti od oko 180 metara dok je odgovarao na pitanje člana publike o masovnim pucnjavama koje su počinile transrodne osobe.

Izvori su rekli da veruju da je smrtonosni hitac bio kalibra velike snage - sličan municiji koja se koristi u snajperskim puškama dugog dometa ili za lov na krupnu divljač.

Otac dvoje dece i osnivač organizacije Turning Point USA prebačen je u obližnju bolnicu, gde je kasnije proglašen mrtvim.

