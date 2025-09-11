Izjasnio se da nije kriv po pet tačaka optužnice

Izjasnio se da nije kriv po pet tačaka optužnice

Slušaj vest

Policija potvrdila da je zaplenila ukupno 23 komada oružja (puške i pištolji), u kući jednog 13-godišnjeg dečaka, koji je opsednut masovnim ubicama u školama.

Dečak je uhapšen u okrugu Pirs u Vašingtonu, južno od Sijetla pod optužbom za nezakonito posedovanje vatrenog oružja i upućivanje pretnji pošto su, kako kažu, pronašli objave na društvenim mrežama o namerama za ubistvo i zaplenili 23 komada oružja i municiju iz njegove kuće.

Dečak se na sudu za maloletnike izjasnio da nije kriv po ukupno pet tačaka optužnice, od kojih su četiri krivična dela, i naređeno mu je da ostane u pritvoru, prenela je agencija AP.

Specijalni tim je upao u njegovu kuću i uhapsio ga oko 1 sat ujutru u subotu. Njegova majka je rekla televizijskoj stanici u Sijetlu da njihov sin nije imao nameru da bilo koga povredi.

Taktičke puške su bile postavljene na zidove, a pištolji su pronađeni neobezbeđeni po celoj kući. U dečakovoj sobi u rancu ispod staništa kornjača nalazili su se časopisi u proširenoj realnosti (AR) sa natpisima koji se odnose na masovne pucnjave, uključujući pucnjavu 1999. godine u srednjoj školi Kolumbajn u Koloradu.

Istražitelji su rekli da su takođe pronašli "ono što je izgledalo kao lice poznatog masovnog strelca postavljeno u crtež" i da je u objavama na društvenim mrežama još iz juna pokazivao oružje i oblačio se u odeću masovnih ubica iz škola.

"Kada napunim 21 godinu, ubijaću ljude. Gotovo je! Moje vreme je skoro stiglo!", naveo je u svojim objavama“

Istraga protiv njegovih roditelja se nastavlja, rekla je zamenica šerifa Karli Kapeto.

"Još obavljamo ispite i na kraju će biti na tužiocu da odluči da li će optužiti roditelje za nepravilno skladištenje i čuvanje vatrenog oružja ili druge zločine koje smatraju prikladnim", navela je ona.

Agencija AP generalno ne identifikuje maloletnike koji se suočavaju sa krivičnim prijavama. Optužbe protiv dečaka uključuju pretnju bombardovanjem ili oštećenjem imovine, nezakonito posedovanje vatrenog oružja i nezakonito posedovanje vatrometa.

Prema zakonu države Vašington, osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je posedovanje vatrenog oružja osim u određenim okolnostima, uključujući lov, kurseve bezbednog rukovanja vatrenim oružjem i takmičenja u gađanju.