Zastrašujuće ubistvo desilo se u američkoj državi Juta. U sred bela dana, tokom govora u studentskom kampusu, ubijen je tridesetjednogodišnji Čarli Kirk, poznati američki konzervativni aktivista, influenser i blizak saradnik predsednika Donalda Trampa. Među mladima je promovisao konzervativne stavove, podržavao je pokret MAGA, bio je glas koji je kritikovao levicu, politike različitosti i inkluzije, smatrajući da su mnogi društveni pokreti i zakoni o građanskim pravima preterano orijentisani protiv belog stanovništva.

Jedan metak Čarlija je pogodio u vrat, iskrvario je i iako je hitno prebačen u bolnicu, nije preživeo. Pretpostavlja se da je napadač pucao sa krova zgrade, nedaleko od bine i mesta gde je govorio. Službe bezbednosti rade na identifikaciji ubice, za sada je dvoje privedeno, ali i pušteno. Koliko je bio uticajan na mrežama pokazuje to da je imao više od 7 miliona pratilaca, a njegove viralne objave je gledalo i više od milijardu ljudi.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje": Džonatan Mur, ambasador, američki diplomata u penziji i privatni konsultant, Milan Milović, pukovnik MUP-a u penziji i stručnjak za bezbednost lica i Filip Kalmarević, urednik portala Nacija.

Ne postoji opravdanje za ubicu

- To je čovek koji je bio desničar, ali je bio toliko hrabar. Bio je veoma često na univerzitetima, odgovarao je javno na pitanja ljudi koji čak i nisu delili mišljenje sa njim. Bio je pošten uvek. Znao je da je veliki rizik govoriti u javnosti, uprkos tome je javno govorio često. Za razliku od drugih javnih ličnosti. Ovo je ogromna tragedija i on nije zaslužio da na ovakav način bude ubijen - istakao je Mur i dodao:

- Možda će ubica tvrditi da je imao neku motivaciju, ali nema opravdanja za ovo. Čovek je javna ličnost, koja je javno nastupala, dok se drugi kriju iza profila na društvenim mrežama. Taj čovek je igrao veoma bitnu ulogu u pobedi Trampa. Ali, nije se sakrio, to je takva vrsta hrabrosti. Iako je znao da su već pokušali atentat na njegovog saradnika Trampa. Čarli je spomenuo tragičnu smrt Ukrajinke Irine u vozu, spomenuo je važnost života i smrti.

Obezbeđenje Čarlija Kirka

- U Americi važi jedno strogo pravilo, njihova služba za obezbeđenje lica "Secret Service" može da obezbeđuje njihovog predsednika i podpredsednika, kao i bivšeg predsednika i podpredsednika. Takođe, obezbeđenje dobijaju i kandidati u predizbornoj kampanji. Međutim, niko van ovih ljudi ne može da ima obezbeđenje ove organizacije koja važi za jednu od najboljih službi na svetu. Čarli Kirk je imao privatno obezbeđenje. Ovo obezbeđenje koje je on imao nije profesionalno obezbeđenje. Kirk je dobio na desetine pretnji pre toga. On je čovek koji je uživao veliki publicitet u Americi. Angažovao je obezbeđenje koje je godinama išlo po univerzitetima i čuvalo ga kako bi držao predavanja i nikad se nije desilo ništa - kaže Milović i dodaje:

- Najopasnije u sistemu obezbeđenja je kad se vi uljuljkate i kad vi krenete šablonski da radite. Ako se nije desilo ništa deset puta, vi ćete misliti da se neće desiti ni 11. put. Na tom okupljenju je bilo 3000 ljudi. Nisu imali medicinski tim. Pogođen je u vrat, a oni ga nestručno nose do automobila. Tu treba da imate dežurnu medicinsku pomoć. Čovek stoji u nekim Rej Ban naočarama iza njega na 2-3 metra i kao to je obezbeđenje. Znate, može da stoji njih 50 oko njega. Ako vi niste proverili šta se nalazi na 100 ili 200 metara, ništa niste uradili. Tragedija je za narod Amerike da je ovaj mladi čovek poginuo, ali ovo je, po meni, propust obezbeđenja. Nisu pregledali okolne zgrade gde se šta nalazi. Oni su imali sad selektovanu metu, gađali su Čarlija Kirka, mogli su da budu neki teroristi fanatici i da postave eksploziv ispod bine, da ubiju 50, 100, 200 ljudi. Znate, 3000 ljudi nije mala masa.

Pomoć Donaldu Trampu na izborima

Sa svega 19 godina, Čarli Kirk je osnovao organizaciju Turning Point USA, posvećenu širenju konzervativnih ideja među studentima na američkim univerzitetima, o čemu je Kalmarević i govorio:

- Čarli je bio najuticajnija ličnost van politike u Americi i oko toga nema debate. On je sa 19 godina napravio organizaciju koja je i pomogla u tome da Tramp pobedi na izborima. On je jedan od najutacajnijih komentatora. On je 2012. krenuo da se bavi poltiikom, tada je takođe zagovarao iste stavove - rekao je Kalmarević i dodao:

- Stotinu hiljada ljudi se raduje ovome, kako u Americi, tako i šire. I na našim društvenim mrežama ima stotine komentara pogrdnih. Jedan od komentara je glasio "Jedna kretenčina manje, Gavrlio Princip bi ga prvi koknuo". Ovo su ljudi sa anonimnih naloga koji su svuda oko nas, koji se predstavljaju kao normalni ljudi koji su toleranti. Ali likuju nad ubistvom čoveka čiji je jedini greh što su ga mladi ljudi voleli. Mi smo u poziciji gde nema povratka. U SAD sledi konzervativna revolucija u institucijama.

