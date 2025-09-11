Slušaj vest

Major Oleksandar Borovik (30), pilot ukrajinskih vazduhoplovnih snaga, poginuo je danas u vazduhoplovnom incidentu tokom borbenog leta u zaporoškom regionu. Incident se dogodio oko 13.30 časova po lokalnom vremenu, saopštilo je rukovodstvo 39. taktičke avijacijske brigade.

Prema službenom saopštenju, borbeni avion Su-27pod komandom majora Borovika doživeo je nesreću tokom izvršavanja rutinskog borbenog zadatka. Istraga o uzrocima incidenta je u toku, a detalji nisu javno saopšteni.

,,Svi neophodni postupci istrage su pokrenuti kako bi se utvrdili razlozi događaja”, navodi se u saopštenju.

Major Borovik, rođen 19. aprila 1995. godine, bio je iskusni pilot sa značajnim borbenim iskustvom. Pripadao je 39. taktičkoj avijacijskoj brigadi, jedinici opremljenoj avionima Su-27 koji se koriste za različite tipove zadataka, uključujući patroliranje i borbene dejstva.

Zaprožje poprište borbi

Zaporoška oblast, gde se dogodio incident, je područje gde su tokom prethodnih meseci zabeleženi značajni vazdušni i kopneni sukobi. Prema dostupnim informacijama, u ovom području su prisutne snage obe strane sukoba.

Vlasti nisu saopštile dodatne detalje o okolnostima incidenta, naglašavajući da će zvanična saopštenja biti objavljena nakon završetka istrage.

U saopštenju brigade se navodi: ,,Izražavamo iskreno saučešće porodici i kolegama majora Borovika.”

Kurir.rs/TV Front

