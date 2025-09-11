Slušaj vest

Policija sprovodi istragu o pretnji bombom u sedištu Demokratskog nacionalnog komiteta, rekao je izvor iz saveznih snaga za sprovođenje zakona.

U toku je pretres zgrade, ali do sada nije pronađen eksploziv, navode policijske snage.

Kancelarije Senata su primile obaveštenje kojim se osoblje obaveštava da izbegava sedište Senata, koje se nalazi u Vašingtonu.

U obaveštenju stoji: „Molimo vas da obavestite svoje osoblje. Kapitolska policija reaguje na incident u sedištu Demokratskog nacionalnog komiteta (DNC).“

„Osoblje se moli da se ne približava policijskim aktivnostima“.