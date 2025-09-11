Slušaj vest

Policija sprovodi istragu o pretnji bombom u sedištu Demokratskog nacionalnog komiteta, rekao je izvor iz saveznih snaga za sprovođenje zakona.

U toku je pretres zgrade, ali do sada nije pronađen eksploziv, navode policijske snage.

Kancelarije Senata su primile obaveštenje kojim se osoblje obaveštava da izbegava sedište Senata, koje se nalazi u Vašingtonu.

U obaveštenju stoji: „Molimo vas da obavestite svoje osoblje. Kapitolska policija reaguje na incident u sedištu Demokratskog nacionalnog komiteta (DNC).“

„Osoblje se moli da se ne približava policijskim aktivnostima“.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustiteHronikaDEČAK SLAO PRETNJE BOMBAMA NA AERODROMU I U ŠKOLAMA: Srpska policija identifikovala dvanaestogodišnjaka koji je PRAVIO HAOS
vc.jpg
HronikaKRAJ 14-ČASOVNE BOMBAŠKE DRAME U VETERNIKU! Izašao i predao bombu, policijski pregovarač uspeo da ga ubedi!
71888.jpg
HronikaOSTAO BEZ VELIKI KOLIČINE NOVCA, PA PRETI DA ĆE DA SE UBIJE BOMBOM: Otkriven razlog drame u Novom Sadu, evo šta ga muči
whatsapp-image-20220530-at-16.19.35.jpg
HronikaPRVE SLIKE DRAME U NOVOM SADU! NOVI DETALJI: Komšije otkrivaju ko je muškarac koji preti samoubistvom bombom
2857133-loznicapotraga-edit.jpg
DruštvoMINISTARSTVO PROSVETE: Onlajn nastava u 88 škola u Beogradu zbog pretnji bombom
ucionica-prazna-ucionica-strajk-skola.jpg
PlanetaŽENA VIKALA ALAHU AKBAR I PRETILA DA ĆE SE RAZNETI: Drama na stanici u Lionu! (VIDEO)
lion.jpg