Zastrašujuće ubistvo desilo se u američkoj državi Juta. U sred bela dana, tokom govora u studentskom kampusu, ubijen je tridesetjednogodišnji Čarli Kirk, poznati američki konzervativni aktivista, influenser i blizak saradnik predsednika Donalda Trampa. Među mladima je promovisao konzervativne stavove, podržavao je pokret MAGA, bio je glas koji je kritikovao levicu, politike različitosti i inkluzije, smatrajući da su mnogi društveni pokreti i zakoni o građanskim pravima preterano orijentisani protiv belog stanovništva.

Jedan metak Čarlija je pogodio u vrat, iskrvario je i iako je hitno prebačen u bolnicu, nije preživeo. Pretpostavlja se da je napadač pucao sa krova zgrade, nedaleko od bine i mesta gde je govorio. Službe bezbednosti rade na identifikaciji ubice, za sada je dvoje privedeno, ali i pušteno. Koliko je bio uticajan na mrežama pokazuje to da je imao više od 7 miliona pratilaca, a njegove viralne objave je gledalo i više od milijardu ljudi.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje": Džonatan Mur, ambasador, američki diplomata u penziji i privatni konsultant, Milan Milović, pukovnik MUP-a u penziji i stručnjak za bezbednost lica i Filip Kalmarević, urednik portala Nacija.

Puška sa optičkim nišanom

- 200 metara je za prosečnog strelca je zadovoljavajuća razdaljina. Današnje naoružanje je dostiglo savršenstvo, vi danas imate optiku koja vam sama podesi daljinomer i vi samo trebate da povučete okidač. Treninzi snajperista se vežbaju na 700,800 metara. Sa američkom puškom baret možete da gađate sa 1500 metara. Tako da sa ovih 200 metara je mogao neki priučen strelac da puca. Pucano je sa puškom sa optičkim nišanom. Pogodak u vrat dovodi do toga da 99% ne postoji šansa za preživljavanjem. To je kao pogodak u čelo. Strašno je. Govorio sam i mladima koji su želeli da postanu pripadnici obezbeđenja da prvo moraju da razmišljaju ko je atentator. Znate koliko stvari ima, može neko da sipa vodu u otrov - kaže Milović i dodaje da su propusti obezbeđenja ogromni.

FBI je ponudio nagradu od 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije i hapšenja osobe ili osoba odgovornih za ubistvo Čarlija Kirka, a Milović objašnjava način i logistiku bežanja ubice:

- On izvrši atentat, ostavlja pušku koju namaže kiselinom. Zatim odlazi a neki čovek ga čeka u automobili ili na motoru. Međutim, neće niko ko izvršava atentat da bude toliko blizu Kirkea, jer šta ako se desi da on promaši? napravljen je propust što nije zaštićen taj perimetar i nažalost ovaj mladi čovek je poginuo. Čovek koji gleda kod optički nišan zna kada je pravo vreme da puca, ne mora niko da mu kaže. Može da se radi o psihički labilnom čoveku koji je umislio da oslobađa Ameriku.

Ne priznavanje slobode govora

Mur naglašava da je Čarli imao ogromnu hrabrost pojaviti se među više hiljada ljudi, za razlikuod drugih političkih aktera:

- Polarizacija društva je jedna vrlo opasna stvar i mi to i vidimo u Americi. On je u poređenju sa drugima, učestvovao je u rešavanju toga. Išao je na različite univerzitete i javna mesta. Dolazila je publika iz različitih pokreta, fakulteta, zajednica a on je uprkos tome davao svoje savete njima. Ipak je odlučio da ide dalje. Što se tiče sposobnosti obezbeđenja, svakako su učinili propust. Nadam se da će Čarli inspirisati i druge da govore sa ljudima različitih mišljenja. To nije zahtev sa moje strane, to može takođe biti veoma opasno - kaže Mur.

Donald Tramp je prilikom svog obraćanja posvećenom Kirku naglasio da je u pitanju političko nasilje radikalne levice, o čemu je Mur i govorio:

- Razumem zašto je predsednik na takav način objasnio ubistvo. On je žrtva pucnjave tokom izborne kampanje i ljudi koji su na drugoj političkoj strani imaju pravo biti frustrirani. Ali, u Americi se ne dopušta ta sloboda govora već se žele ukinuti sva prava neistomišljenicima i to je veoma opasno.

Strah među desnicom?

- Njegovo nasleđe će biti mnogo veće nego da je ostao živ. Po njemu će biti nazivane ulice, pravljeni spomenici, organizovaće se tribine i debate njemu u čast. Njegovo nasleđe će nastaviti da postoji i imaće ogroman uticaj. Ovo će spojiti desnicu, koja je bila odvojena između sebe. Neće doći do nekog straha jer on nije jedini koji to radi. Postoji dosta njegovih kolega koji idu na univerzitete i već godinama organizuju debate. Tu su i mnogi ljudi koji će nastaviti da nose baklju koju je on upalio između svih njih - kaže Kalmarević i dodaje:

- Desnica je još više konsolidovana. Ljudi koji podržavaju Trampa žele da se sprovodi zakon, da počinioci budu kažnjeni i da se stave na stub srama. To nisu ljudi, motivi za ubistvo su svakako bolesni. Tramp i dalje ima veoma visok rejting, do 5% je samo negativan u osnosu na inaguraciju.

