Slušaj vest

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro osuđen je u četvrtak od strane Vrhovnog suda većinom glasova za planiranje državnog udara kako bi ostao na vlasti posle poraza na izborima 2022. godine.

Presuda većine od pet sudija u brazilskom Vrhovnom sudu čini Bolsonara prvim bivšim predsednikom uhistoriji zemlje koji je osuđen za napad na demokratiju.

Do sada su troje sudija glasali za osuđujuću presudu, jedan ga je oslobođio a još jedan treba da glasa.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaODBRANA BOLSONARA TVRDI DA NEMA DOKAZA DA JE ON POKUŠAO DA IZVRŠI PUČ U BRAZILU: Najkasnije 12. septembra mora biti odlučeno da li je kriv ili ne
w-57500748-bolsonaro.jpg
Planeta"NEĆEMO POPUSTITI POD SANKCIJAMA ILI STRANIM PRITISKOM" Vrhovni sud Brazila uprkos pretnjama SAD nastavlja suđenje Bolsonaru
zair-bolsonaro.jpg
Planeta"PROIZVOLJNE I NEOPRAVDANE": Brazilska vlada o američkim sankcijama sudiji zbog procesa protiv bivšeg predsednika Bolsonara, Trampovog saveznika (FOTO)
w-57500748-bolsonaro.jpg
PlanetaNANOGICA ZA BIVŠEG PREDSEDNIKA BRAZILA: Bolsonaro pod istragom, preti mu 40 godina robije!
w-56889532-zair-bolsonaro.jpg
PlanetaPOLICIJA UPALA U KUČU BIVŠEG PREDSEDNIKA: Našli su novac, dobio je nanogicu, preti mu 40 godina!
w-56889532-zair-bolsonaro.jpg
PlanetaPRETI MU 40 GODINA ZATVORA: Državno tužilaštvo Brazila traži da Bolsonaro bude osuđen za državni udar i kriminalno udruživanje - Tramp besan
w-57500748-bolsonaro.jpg
PlanetaNOVI UDAR NA KOMŠIJE! Tramp doneo odluku o Kanadi! Uvodi im carine od 35 odsto! Najavljena i REVIZIJA važnog sporazuma!
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg