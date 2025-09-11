Presuda većine od pet sudija u brazilskom Vrhovnom sudu čini Bolsonara prvim bivšim predsednikom uhistoriji zemlje koji je osuđen za napad na demokratiju.
Troje sudija glasali za osuđujuću presudu
OSUĐEN BIVŠI BRAZILSKI PREDSEDNIK: Bolsonaro proglašen krivim za planiranje državnog udara
Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro osuđen je u četvrtak od strane Vrhovnog suda većinom glasova za planiranje državnog udara kako bi ostao na vlasti posle poraza na izborima 2022. godine.
Presuda većine od pet sudija u brazilskom Vrhovnom sudu čini Bolsonara prvim bivšim predsednikom uhistoriji zemlje koji je osuđen za napad na demokratiju.
Do sada su troje sudija glasali za osuđujuću presudu, jedan ga je oslobođio a još jedan treba da glasa.
