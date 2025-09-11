Slušaj vest

Zgrada se trenutno detaljno pretražuje, ali prema početnim informacijama, do sada nisu pronađene eksplozivne naprave. Zbog incidenta, kancelarijama američkog Senata poslato je vanredno obaveštenje u kojem se upozorava osoblje da izbegava područje oko sedišta Demokratskog nacionalnog komiteta.

„Molimo vas da obavestite svoje osoblje. Kapitolska policija reaguje na incident u sedištu Demokratskog nacionalnog komiteta (DNC). Od osoblja se traži da se drži podalje od policijskih aktivnosti“, navodi se u poruci koju je poslala Kapitolska policija.

„Nasilje u bilo kom obliku nema mesta u našoj zemlji“

U međuvremenu, pretnja o bombi upućena sedištu Demokratske nacionalne konvencije (DNK) u Vašingtonu nije ocenjena kao verodostojna, potvrdio je portparol DNK-a nakon policijske istrage.

Američka Kapitolska policija je ipak sprovela detaljan pregled zgrade kako bi otklonila svaku sumnju. „Iz predostrožnosti, Kapitolska policija sprovodi unutrašnji pregled zgrade“, saopštila je policija.

Demokratski nacionalni komitet (DNC) pohvalio je brzu reakciju nadležnih službi. „Kao što je rekao predsednik DNC-a Ken Martin, političko nasilje u bilo kom obliku nema mesta u našoj zemlji. Zahvalni smo policiji Kapitola SAD i obezbeđenju zgrade DNC-a na njihovoj brzoj i profesionalnoj reakciji“, rekao je portparol.