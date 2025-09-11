SAVET BEZBEDNOSTI OSUDIO NAPADE NA KATAR ALI NIJE POMENUO IZRAEL: Saopštenje usvojilo svih 15 članica uključujući i SAD
Savet bezbednosti UN osudio je nedavne napade na katarsku prestonicu Dohu, ali nije pomenuo Izrael u saopštenju koje je usvojilo svih 15 članica, uključujući i izraelskog saveznika SAD.
Izrael je pokušao da ubije političke lidere Hamasa u napadu u utorak, eskalirajući svoju vojnu akciju u onome što su Sjedinjene Države opisale kao jednostrani napad koji ne unapređuje interese SAD i Izraela.
Američka podrška izjavi
Sjedinjene Države su tradicionalno štitile svog saveznika Izrael u Ujedinjenim nacijama. Podrška SAD saopštenju Saveta bezbednosti, koje je moglo biti odobreno samo konsenzusom, odražava nezadovoljstvo predsednika Trampa napadom koji je naredio izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
„Članovi Saveta su naglasili važnost deeskalacije i izrazili solidarnost sa Katarom. Takođe su naglasili podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Katara“, navodi se u saopštenju koje su podržale Velika Britanija i Francuska.
Široko osuđena operacija u Dohi je posebno osetljiva jer je Katar bio domaćin i posrednik u pregovorima usmerenim na obezbeđivanje prekida vatre u ratu u Gazi.
„Članovi Saveta bezbednosti su naglasili da oslobađanje talaca, uključujući i one koje je ubio Hamas, kao i okončanje rata i patnje u Gazi, moraju ostati glavni prioriteti“, navodi se u saopštenju Saveta bezbednosti.
Kurir.rs/Agencije