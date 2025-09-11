Slušaj vest

Savet bezbednosti UN osudio je nedavne napade na katarsku prestonicu Dohu, ali nije pomenuo Izrael u saopštenju koje je usvojilo svih 15 članica, uključujući i izraelskog saveznika SAD.

Izrael je pokušao da ubije političke lidere Hamasa u napadu u utorak, eskalirajući svoju vojnu akciju u onome što su Sjedinjene Države opisale kao jednostrani napad koji ne unapređuje interese SAD i Izraela.

Američka podrška izjavi

Sjedinjene Države su tradicionalno štitile svog saveznika Izrael u Ujedinjenim nacijama. Podrška SAD saopštenju Saveta bezbednosti, koje je moglo biti odobreno samo konsenzusom, odražava nezadovoljstvo predsednika Trampa napadom koji je naredio izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Katar.jpg
Foto: Printskrin X

„Članovi Saveta su naglasili važnost deeskalacije i izrazili solidarnost sa Katarom. Takođe su naglasili podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Katara“, navodi se u saopštenju koje su podržale Velika Britanija i Francuska.

Široko osuđena operacija u Dohi je posebno osetljiva jer je Katar bio domaćin i posrednik u pregovorima usmerenim na obezbeđivanje prekida vatre u ratu u Gazi.

„Članovi Saveta bezbednosti su naglasili da oslobađanje talaca, uključujući i one koje je ubio Hamas, kao i okončanje rata i patnje u Gazi, moraju ostati glavni prioriteti“, navodi se u saopštenju Saveta bezbednosti.

Kurir.rs/Agencije

