Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da "neće biti palestinske države" na ceremoniji potpisivanja važnog projekta za dalju izgradnju naselja na Zapadnoj obali, prenosi agencija Frans pres.

"Ispunićemo naše obećanje: neće biti palestinske države, ovo mesto pripada nama", rekao je Netanjahu tokom posete naselju Maale Adumim na Zapadnoj obali.

"Sačuvaćemo naše nasleđe, našu zemlju i našu bezbednost. Udvostručićemo broj stanovnika grada", dodao je.

Projekat koji će prepoloviti palestinsku teritoriju

Prošlog meseca, Izrael je odobrio ključni projekat izgradnje 3.400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali, koji su Ujedinjene nacije i nekoliko stranih lidera osudili jer bi prepolovio teritoriju moguće buduće palestinske države i time ugrozio mogućnost rešenja u vidu dve države.

Projekat je poznat pod nazivom E1.

Foto: AP Jehad Alshrafi

Izraelski krajnje desničarski ministar finansija Becalel Smotrič pozvao je na ubrzanje njegove realizacije i na aneksiju Zapadne obale, kao odgovor na najave nekoliko zemalja o njihovoj nameri da priznaju Državu Palestinu.

Sve više zemalja najavljuje priznanje Palestine

Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je u julu da će Francuska priznati Palestinu na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija krajem septembra. Nakon toga, nekoliko zemalja je izjavilo da će učiniti isto, među kojima su Kanada, Australija i Belgija.