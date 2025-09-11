Slušaj vest

Bela kuća preduzima dodatne sigurnosne mere kako bi zaštitila predsednika Donalda Trampa posle atentata na Čarlija Kirka, izjavila su dva izvora za CNN.

Komemoracija za 11. septembar kojoj je Tramp prisustvovao jutros premeštena je s tradicionalne lokacije izvan zidova zgrade Pentagona u unutrašnje dvorište zbog zabrinutosti za bezbednost, navodi izvor upoznat sa situacijom.

Tramp je rekao novinarima da planira da prisustvuje sahrani Čarlija Kirka.

profimedia-1036085082.jpg
Foto: MPI122 / Capital pictures / Profimedia

On je izrazio uverenje da će organi za sprovođenje zakona uskoro uhvatiti ubicu Čarlija Kirka.

„Nadamo se da će to uskoro moći da učine“, rekao je.

Tramp je novinarima rekao i je da je razgovarao sa suprugom Čarlija Kirka, Erikom, koja je „skrhana“. Tramp je rekao da nije zabrinut za svoju sigurnost, već za sigurnost zemlje.

Kurir.rs/CNN

Ne propustitePlaneta"AUTOMOBIL JE BIO SPREMAN, PUŠKA JE NAMAZANA KISELINOM!" Stručnjaci objasnili način likvidacije Čarlija Kirka: Nije imao šansu da preživi
Čarli Kirk
PlanetaOBEZBEĐENJE ČARLIJA KIRKA NAPRAVILO OGROMNU GREŠKU! Stručnjak za bezbednost analizira ubistvo Trampovog saradnika: Nestručno su postupili!
xxx AP Tess Crowley.jpg
PlanetaOVO JE PUŠKA KOJOM JE UBIJEN ČARLI KIRK: Smrtonosni metak bio kalibra velike snage, koristi se i u snajperima (FOTO)
xxx AP Lynne Sladky.jpg
Planeta"KIRK JE OPTUŽIVAN VIŠE PUTA, MOTIVI ZLOČINA OSTAJU NEJASNI!" Stručnjaci o ubistvu Čarlija: Trampove reči daju drugačiji ton
Carli Kirk.jpg
Planeta(VIDEO) "IGRAO SAM KOŠARKU SA SRBIMA, SLAB SAM NA NJIH" Ovako je ubijeni Čarli Kirk govorio o ljudima iz naše zemlje "Znam psovke na SRPSKOM, ovako su me zvali"
Čarli Kirk
PlanetaPRONAĐENO ORUŽJE KOJIM JE UBIJEN ČARLI KIRK! "Ubica skočio sa zgrade, ostavio 3 TRAGA" FBI drži KLJUČNU konferenciju o atentatu!
Screenshot 2025-09-10 211012.png