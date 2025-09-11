Slušaj vest

Bela kuća preduzima dodatne sigurnosne mere kako bi zaštitila predsednika Donalda Trampa posle atentata na Čarlija Kirka, izjavila su dva izvora za CNN.

Komemoracija za 11. septembar kojoj je Tramp prisustvovao jutros premeštena je s tradicionalne lokacije izvan zidova zgrade Pentagona u unutrašnje dvorište zbog zabrinutosti za bezbednost, navodi izvor upoznat sa situacijom.

Tramp je rekao novinarima da planira da prisustvuje sahrani Čarlija Kirka.

Foto: MPI122 / Capital pictures / Profimedia

On je izrazio uverenje da će organi za sprovođenje zakona uskoro uhvatiti ubicu Čarlija Kirka.

„Nadamo se da će to uskoro moći da učine“, rekao je.

Tramp je novinarima rekao i je da je razgovarao sa suprugom Čarlija Kirka, Erikom, koja je „skrhana“. Tramp je rekao da nije zabrinut za svoju sigurnost, već za sigurnost zemlje.