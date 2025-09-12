Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u četvrtak da će SAD "adekvatno odgovoriti na ovaj lov na veštice", pošto je većina sudija Vrhovnog suda Brazila podržala osuđujuću presudu za bivšeg predsednika Žaira Bolsonara zbog pokušaja državnog udara posle izbora 2022. godine.

"Politički progon od strane sankcionisanog kršioca ljudskih prava Aleksandrea de Moraeša se nastavlja, dok on i drugi članovi brazilskog Vrhovnog suda nepravedno donose odluke o zatvaranju bivšeg predsednika Bolsonara. Sjedinjene Države će adekvatno odgovoriti na ovaj lov na veštice", napisao je Rubio na platformi X.

Petočlano veće Vrhovnog suda Brazila formiralo je danas većinu za donošenje osuđujuće presude protiv bivšeg predsednika te zemlje Žaira Bolsonara, za navodnu zaveru da izvede državni udar, prenosi Rojters.

Marko Rubio državni sekretar SAD Foto: AP Mark Schiefelbein

Sudija Karmen Lusija glasala je za osudu Bolsonara, čime se pridružila sudijama Aleksandru de Moraes i Flaviju Dinu.

Sudija Luiz Fuks do sada je jedini koji se protivio osudi Bolsonara i juče je glasao za oslobađanje bivšeg predsednika i za poništenje njegovog suđenja.

Karmen Lusija tek treba da glasa o drugim optužbama protiv Bolsonara, uključujući za pokušaj državnog udara i težnju ka nasilnom ukidanju demokratske vladavine.

Bolsonaro je optužen za učešće u naoružanoj kriminalnoj organizaciji, pokušaj nasilnog ukidanja demokratije, organizovanje državnog udara i oštećenje vladine imovine i zaštićenih kulturnih dobara.

Bolsonarovi advokati su naveli da je on nevin po svim tačkama optužnice, i izneli su tvrdnju da je tokom njegovog suđenja počinjeno nekoliko proceduralnih grešaka.