Slušaj vest

Iranski revolucionarni sud u gradu Urmiji na severozapadu te zemlje osudio je na smrt četiri osobe uz obrazloženje da su sarađivali sa izraelskom obaveštajnom agencijom Mosad i da su delili poverljive i osetljive informacije režimu u Tel Avivu, javlja danas iranski Mehr njuz.

Vrhovni sudija iranske provincije Zapadni Azerbejdžan, Naser Atabati, izjavio je da su optuženi osuđeni za fotografisanje i snimanje osetljivih centara širom zemlje i prenošenje osetljivih informacija izraelskim obaveštajnim zvaničnicima.

Optuženi su za nabavku SIM kartica i kupovinu posebnih telefona za hitne konferencijske pozive sa agentima Mosada, kao i za postavljanje eksploziva i podmetanje požara u iranskoj prestonici Teheranu, kao i u gradovima Urmi, Šahrud i Isfahan.

Oni su bili optuženi i da su se bavili identifikacijom vojnih lokacija, utvrđenja i osetljivih instalacija širom Irana, a da su primali plaćanja u obliku kriptovaluta od izraelske vojske, tokom rata Irana i Izraela koji je trajao od 13. do 24. juna.