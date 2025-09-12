Slušaj vest

Guverner države Jute rekao je da prikazuju ove informacije kako bi "dobili pomoć javnosti" nakon ubistva Čarlija Kirka u pronalaženju ovog "zlog ljudskog bića".

Video počinje s kadrom zgrade iz koje je ispaljen hitac koji je ubio Kirka.

Vidi se osoba obučena u crno kako trči preko krova do ugla zgrade, gde se spušta preko ruba pa na travu ispod, pre nego što ode do obližnjeg puta i nestane u šumi.

Vlasti kažu da je osumnjičeni nosio sunčane naočare, Converse cipele i "prepoznatljivu" crnu majicu s američkom zastavom i orlom.

"Samo tražimo saradnju javnosti. Putem javnosti nam pristižu različite dojave, daju nam tragove i omogućuju nam nastavak istrage“, rekao je visoki službenik istrage.

Sudeći prema istražiteljima, čini se da više nema dileme da je "osoba od interesa" prikazana na kameri postala i glavni osumnjičeni.

Guverner Koks je rekao da su istražitelji obavili skoro 200 razgovora u vezi sa slučajem, dok 20 partnera iz oblasti sprovođenja zakona radi na istrazi.

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

"Tužioci će tražiti smrtnu kaznu za napadača", rekao je on.

Ranije su vlasti saopštile da se smatra da je strelac skočio sa krova i pobegao u naselje nakon što je ispalio jedan metak.

Takođe su rekli da je osumnjičeni muškarac koji "izgleda da je studentskih godina" i da se utopio u kampus Univerziteta Juta Vali u Oremu, gde je Kirk ubijen.

Ko je bio Čarli Kirk

Čarli Kirk, koji je ubijen u Juti bio je konzervativni komentator i voditelj podkasta sa milionima pratilaca.

Čarli Kirk (Charlie Kirk) bio je američki konzervativni aktivista i osnivač organizacije Turning Point USA, jedne od najuticajnijih omladinskih desničarskih grupa u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je 14. oktobra 1993. godine u Arlington Heightsu, Ilinois, i od tinejdžerskih dana postao je poznat po javnim nastupima, debatama i zagovaranju konzervativnih vrednosti.

Imao je 5,2 miliona pratilaca na X-u i 7,3 miliona pratilaca na TikTok-u.

Neposredno pre pucnjave, Kirk je najavio na X-u: „Vratili smo se. Univerzitet Juta Vali je na nogama i spreman za prvu američku turneju povratka.“

Kirk je bio vatreni pristalica predsednika Donalda Trampa.

Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka Foto: Printskrin X

Kirk se u politički život uključio veoma mlad, a već sa 18 godina osnovao je Turning Point USA.

Tokom poslednje decenije, njegova organizacija je izrasla u moćnu platformu koja ima snažan uticaj na mlade konzervativce i često izaziva polemike na univerzitetima širom Amerike.

Poznat je bio i kao blizak saveznik predsednika Donalda Trampa, koga otvoreno podržava, kao i aktuelnog potpredsednika SAD-a Džej Di Vensa (JD Vance). Često je bio na udaru kritika zbog svojih stavova o imigraciji, kulturnim pitanjima i kritikama progresivne politike, dok su ga pristalice vide kao hrabrog borca za slobodu govora i konzervativne vrednosti.

Osim rada u politici, Kirk je vodio i „The Charlie Kirk Show“, popularan podcast i emisiju u kojoj je komentarisao američku unutrašnju i spoljnu politiku.

Autor je više knjiga, među kojima se ističe The MAGA Doctrine (2020), u kojoj iznosi političku filozofiju pokreta Donalda Trampa.

Neretko se suočavao sa protestima i kontroverzama, posebno na univerzitetskim događajima, gde se organizuju debate između njegovih pristalica i protivnika. Upravo zbog toga njegove nastupe su često pratile i pojačane bezbednosne mere.