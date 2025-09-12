OBJAVLJEN SNIMAK UBICE ČARLIJA KIRKA - SKAČE SA KROVA, PA BEŽI U ŠUMU! Velika konferencija FBI, pogledajte kako je atentator "ISPARIO" - "Nemamo pojma gde je"
Guverner države Jute rekao je da prikazuju ove informacije kako bi "dobili pomoć javnosti" nakon ubistva Čarlija Kirka u pronalaženju ovog "zlog ljudskog bića".
Video počinje s kadrom zgrade iz koje je ispaljen hitac koji je ubio Kirka.
Vidi se osoba obučena u crno kako trči preko krova do ugla zgrade, gde se spušta preko ruba pa na travu ispod, pre nego što ode do obližnjeg puta i nestane u šumi.
Vlasti kažu da je osumnjičeni nosio sunčane naočare, Converse cipele i "prepoznatljivu" crnu majicu s američkom zastavom i orlom.
"Samo tražimo saradnju javnosti. Putem javnosti nam pristižu različite dojave, daju nam tragove i omogućuju nam nastavak istrage“, rekao je visoki službenik istrage.
Sudeći prema istražiteljima, čini se da više nema dileme da je "osoba od interesa" prikazana na kameri postala i glavni osumnjičeni.
Guverner Koks je rekao da su istražitelji obavili skoro 200 razgovora u vezi sa slučajem, dok 20 partnera iz oblasti sprovođenja zakona radi na istrazi.
"Tužioci će tražiti smrtnu kaznu za napadača", rekao je on.
Ranije su vlasti saopštile da se smatra da je strelac skočio sa krova i pobegao u naselje nakon što je ispalio jedan metak.
Takođe su rekli da je osumnjičeni muškarac koji "izgleda da je studentskih godina" i da se utopio u kampus Univerziteta Juta Vali u Oremu, gde je Kirk ubijen.
Ko je bio Čarli Kirk
Čarli Kirk, koji je ubijen u Juti bio je konzervativni komentator i voditelj podkasta sa milionima pratilaca.
Čarli Kirk (Charlie Kirk) bio je američki konzervativni aktivista i osnivač organizacije Turning Point USA, jedne od najuticajnijih omladinskih desničarskih grupa u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je 14. oktobra 1993. godine u Arlington Heightsu, Ilinois, i od tinejdžerskih dana postao je poznat po javnim nastupima, debatama i zagovaranju konzervativnih vrednosti.
Imao je 5,2 miliona pratilaca na X-u i 7,3 miliona pratilaca na TikTok-u.
Neposredno pre pucnjave, Kirk je najavio na X-u: „Vratili smo se. Univerzitet Juta Vali je na nogama i spreman za prvu američku turneju povratka.“
Kirk je bio vatreni pristalica predsednika Donalda Trampa.
Kirk se u politički život uključio veoma mlad, a već sa 18 godina osnovao je Turning Point USA.
Tokom poslednje decenije, njegova organizacija je izrasla u moćnu platformu koja ima snažan uticaj na mlade konzervativce i često izaziva polemike na univerzitetima širom Amerike.
Poznat je bio i kao blizak saveznik predsednika Donalda Trampa, koga otvoreno podržava, kao i aktuelnog potpredsednika SAD-a Džej Di Vensa (JD Vance). Često je bio na udaru kritika zbog svojih stavova o imigraciji, kulturnim pitanjima i kritikama progresivne politike, dok su ga pristalice vide kao hrabrog borca za slobodu govora i konzervativne vrednosti.
Osim rada u politici, Kirk je vodio i „The Charlie Kirk Show“, popularan podcast i emisiju u kojoj je komentarisao američku unutrašnju i spoljnu politiku.
Autor je više knjiga, među kojima se ističe The MAGA Doctrine (2020), u kojoj iznosi političku filozofiju pokreta Donalda Trampa.
Neretko se suočavao sa protestima i kontroverzama, posebno na univerzitetskim događajima, gde se organizuju debate između njegovih pristalica i protivnika. Upravo zbog toga njegove nastupe su često pratile i pojačane bezbednosne mere.
(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)