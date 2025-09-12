Slušaj vest

Ukrajinski dronovi su tokom noći u velikom napadu gađali više regiona u Rusiji, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg, preneli su ruski zvaničnici i mediji 12. septembra, piše Kijev independent.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je protivvazdušna odbrana oborila 221 dron širom zemlje.

Požari u Primorsku i Smolensku

Napad je, prema izveštajima, izazvao požar na jednom brodu u luci Primorsk, kao i u postrojenju kompanije Lukoil u Smolensku. Stanovnici Lenjingradske oblasti rekli su da je ovo bio jedan od najmasovnijih udara na region od početka rata.

Oko 30 dronova oboreno je iznad Lenjingradske oblasti, rekao je guverner Aleksandar Drozdenko.

Ostaci dronova i eksplozije u okolini Sankt Peterburga

Ostaci dronova pali su na više lokacija u gradu Tosno, 53 km jugozapadno od Sankt Peterburga, ali, kako se navodi, nije bilo žrtava ni štete. Krhotine su pronađene i u drugim selima regiona: Vsevoložsk, Pokrovskoje i Uzmino.

Drozdenko je ranije izjavio da je protivvazdušna odbrana delovala i iznad Puškinskog distrikta Sankt Peterburga.

On je dodao da je u luci Primorsk došlo do požara na jednom brodu, ali da je vatra ugašena i da ne postoji opasnost od potapanja broda ili izlivanja nafte. Kasnije je prijavljen i požar na pumpnoj stanici u Primorsku, koji je takođe ugašen. Nije bilo žrtava.

Luka Primorsk je najveća ruska luka za pretovar nafte na Baltiku.

Zatvaranje aerodroma u Sankt Peterburgu

Zbog pretnje dronovima privremeno je zatvoren aerodrom Pulkovo u Sankt Peterburgu - procedura koja postaje sve češća usled intenziviranja ukrajinskih napada. Gotovo 50 letova je poremećeno ili otkazano.

Stanovnici Sankt Peterburga i Lenjingradske oblasti nastavili su da prijavljuju eksplozije, naveo je opozicioni kanal Astra.

Napadi na Moskvu

Dronovi su gađali i rusku prestonicu. Najmanje devet ukrajinskih dronova oboreno je u blizini Moskve, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. On je rekao da su ekipe za vanredne situacije upućene na mesta pada dronova, ali nije naveo detalje o lokacijama niti o mogućoj šteti.

Prema ruskim Telegram kanalima, čuli su se odjeci eksplozija u naseljima Možajsk i Dedovsk, zapadno od Moskve.

Novi napadi na Smolensk

Zvaničnici i lokalno stanovništvo kasnije su prijavili još jedan talas napada na grad Smolensk. Guverner Vasilij Anohin izjavio je da protivvazdušne jedinice odbijaju napad dronova, ali nije dao dodatne informacije.

Građani su ipak prijavili eksplozije, a na snimcima sa društvenih mreža vidi se požar u blizini postrojenja kompanije Lukoil. Na snimcima se vide dim i plamen, iako Anohin u izveštaju nije pomenuo naftne objekte.

Podaci ruskog Ministarstva odbrane

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je oboreno: 85 dronova iznad Brjanske oblasti, 42 iznad Smolenske oblasti, 28 iznad Lenjingradske oblasti, 18 iznad Kaluganske oblasti, 14 iznad Novgorodske oblasti, 9 iznad Moskve i Orlovske oblasti.

Takođe je saopšteno da su dronovi oboreni i iznad Belgoroda, Rostova, Tverske, Pskovske, Tulske i Kurske oblasti.

Ukrajinska strategija napada dronovima

Ukrajinska vojska nije komentarisala napad, ali je ranije slala dronove ka Moskvi, uglavnom s ograničenim uspehom u gađanju vojnih ciljeva. U poslednjim mesecima, Ukrajina sve više koristi dronove da poremeti ruske avio-operacije i da rat učini vidljivim ruskoj javnosti.

Odmazda posle ruskog napada na Kijev

Ovaj napad dolazi nekoliko dana nakon što je Rusija izvela rekordni kombinovani udar dronovima i raketama na Kijev, u kojem su poginuli žena i njena beba, dok je 20 ljudi povređeno.

Tom prilikom oštećena je i zgrada Vlade Ukrajine u centru Kijeva, po prvi put od početka rata.

Ruski napadi i narušavanje poljskog vazdušnog prostora

Rusija je u proteklim mesecima pojačala napade dronovima na ukrajinske gradove, često lansirajući više od 500 dronova tokom jedne noći.

U noći između 10. i 11. septembra, ruski dronovi ušli su u poljski vazdušni prostor, što je nateralo poljske snage da ih obore, po prvi put od početka rata. Zabeleženo je 19 dronova koji su prešli granicu, a Varšava je to nazvala "ciljanim napadom".