"NAŠA NACIJA JE SLOMLJENA" Posle atentata na Čarlija Kirka, ništa više neće biti isto! Amerika je OZBILJNO PODELJENA i na ivici građanskog rata?!
Guverner Jute teško je nalazio prave reči da opiše pitanje koje mnogi postavljaju: "Šta se dešava u Americi?" Tišina je trajala gotovo 10 sekundi. Pogledao je dole. Otvorio i zatvorio usta, piše AP.
- Naša nacija je slomljena - rekao je Spenser Koks, samo nekoliko sati nakon atentata naČarlija Kirka.
Guverner je opisao nasilne napade i na demokrate i na republikance - ubistvo poslanice iz Minesote, Melise Hortman, i njenog supruga, dva pokušaja atentata na Donalda Trampa, kao i bacanje zapaljivih naprava na rezidenciju guvernera Pensilvanije, Džoša Šapira.
Njegove reči odjeknule su zbog oštrog tona, ali i zbog trezvene spoznaje da nasilje pogađa obe strane političkog spektra.
Podeljena nacija
Mnogi Amerikanci veruju da je njihova zemlja slomljena. Govori se o dubokim ideološkim podelama, gnevu i gubitku građanske pristojnosti. To se može čuti od konzervativaca i liberala, socijalista i evangelističkih propovednika, demokrata i republikanaca.
I dok mnogi žele da se podele zaleče, pitanje zašto je Amerika slomljena, ko je kriv i kako je popraviti ostaje bez odgovora.
Danas, svako može da "izabere" svoju Ameriku. Možete videti predsednika koji oduzima prava građanima ili predsednika koji štiti zaboravljenu srednju klasu. Možete videti fašizam u maskiranim imigracionim agentima ili državu koja napokon sprovodi zakone.
Isto važi i za Čarlija Kirka - za neke on je bio skroman mladić, vernik i borac za konzervativizam među mladima. Za druge, moćni politički operativac koji je podsticao podele i širio laži o izborima 2020. godine.
Podeljeno društvo, podeljene reakcije
U prvim satima posle pucnjave, političari s obe strane pozivali su na uzdržanost.
- Rečima ne mogu opisati šok i užas koji osećam - rekla je republikanka iz Arizone, Džina Svoboda.
Guvernerka Mejna, demokratkinja Dženet Mils, napisala je da je "užasnuta" i dodala: "Različita mišljenja nikada ne smeju biti razlog za nasilje."
Ipak, ubrzo je bes isplivao. Mardžori Tejlor Grin je poručila da se moli "da se zemlja uzdigne i zaustavi sve ovo". Tramp je Kirka proglasio mučenikom, naredio spuštanje zastava na federalnim zgradama i optužio levicu za atentat.
Na društvenim mrežama, neki komentatori slave Kirka kao žrtvu, dok drugi tvrde da je stradao zbog nasilja koje je sam podsticao.
Političari traže ravnotežu
Za razliku od Trampa, bivši predsednici govorili su mirnije. Džo Bajden i Barak Obama izrazili su saučešće, dok je Džordž Buš pozvao na "božansko vođstvo ka građanskoj pristojnosti".
U Konektikatu, omladine obe partije objavile su zajedničko saopštenje protiv nasilja.
U Juti, guverner Koks je emotivno govorio o slobodi govora i opasnosti od mržnje.
- Je l’ ovo to? Je l’ ovo ono što nam je donelo 250 godina? Molim se da nije - zaključio je Koks.
Sve u svemu, Amerika srlja u još veće podele i sukobe koji jednog dana potencijalno mogu dovesti i do građanskog rata u zemlji.