Slušaj vest

SAD i čitav svet i dalje su u šoku zbog ubistva konzervativnog političkog komentatora Čarlija Kirka tokom javnog nastupa na Univerzitetu u Juti. Istraga je u punom jeku, a FBI je objavio fotografiju osumnjičenog i ponudio nagradu od 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja. U međuvremenu, konferencija za novinare koja je trebalo da razjasni ključne detalje slučaja iznenada je otkazana, uz obrazloženje da se situacija brzo razvija.

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

Detalje o motivu i identitetu osumnjičenog, kao i rekcijama američke javnosti, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija", podelio je glumac Dejan Jelača uživo iz Njujorka.

- Ovo je još jedan veliki propust bezbednosno-informativnih agencija i FBI. Za sada imamo samo fotografije osumnjičenog sa kojih se ne može zaključiti o kome se radi. Prvenstveno je uhapšen jedan stariji čovek za kojeg se ubrzo ispostavilo da nema veze sa ovim, a i to je bila greška koju je napravio FBI. Pratim sve američke medije, ali za sada nema detaljnih inoformacija. Svi žele odgovor, ovo je udar na politički aktivizam i slobodu govora u Americi.

JOŠ JEDNO UBISTVO DEMOKRATE PRETHODILO KIRKOVOM Ekstremni desničar ubio kongresmenku i njenog muža na kućnom pragu?! Naš glumac tvrdi: Mesecima kriju detalje Izvor: Kurir televizija

Jelača kaže da je Kirk predstavljao nekoga ko je političke aktivizam podigao na viši nivo.

- Inspirisao je mlade ljude da uđu u politički proces, posebno na izborima prošle godine. Pomogao je Donaldu Trumpu i probudio ih da se uopšte registruju i izađu da glasaju. Ovo je gubitak i udar ne samo za republikansku stranku i pokret MAGA, već i za samog Trampa.

Američkim društvom vlada netrepeljivost i mržnja koju, kako kaže Jelača, za 23 godine života tamo do sad nije osetio.

Donald Tramp upire prstom u suprotnu stranu koju krivi i da potpaljuje retoriku, a da li stvarno sledi određena vrsta osvete i naselja i na ulicama SAD-a, Jelača kaže:

Foto: Tess Crowley/The Deseret News

- Pre par meseci je jedan ekstremni desničar došao ispred kuće kongresmenke iz demokratske stranke, ubio nju i njenog muža, otišao posle kod još jednog istaknutog člana demokratske stranke, takođe to isto veče i povredio i muža i ženu. O tome se ne govori. Dakle, ja krivim i jednu i drugu stranu, i demokrate i republikance.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs