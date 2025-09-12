Slušaj vest

Kovčeg sa telom Čarlija Kirka dopremljen je u njegovu matičnu državu Arizonu avionom Air Force Two.

Uša, supruga američkog potpredsednika Džej Di Vensa, izašla je iz aviona zajedno sa Kirkovom udovicom Erikom. Obe žene bile su obučene u crno i nosile su naočare za sunce. Potpredsednik Vens išao je nekoliko koraka iza njih, u tamnom odelu.

1/4 Vidi galeriju Džej Di Vens pored kovčega sa telom ubijenog Čarlija Kirka. Foto: screenshot X/nicksortor

Avion Air Force Two sleteo je u Finiks nakon kratkog leta iz Solt Lejk Sitija, udaljenog 64 kilometra od Orema u saveznoj državi Juta, gde je najpoznatiji desničarski aktivista Čarli Kirk ubijen dok je govorio na Univerzitetu Utah Voli.

Dok je grupa uniformisanih vojnika unosila kovčeg u avion, Vens je držao ruku na njemu.

1/19 Vidi galeriju Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta veli Foto: Alex Goodlett/FR171569 AP, Hannah Schoenbaum/AP, Ross D. Franklin/AP

Na društvenim mrežama Vens je napisao da je njegovo poznanstvo s Kirkom započelo pre nekoliko godina, nakon njegovog gostovanja u emisiji Takera Karlsona na Foks njuzu. Kirk mu se tada obratio da ga pohvali, "i taj trenutak ljubaznosti započeo je prijateljstvo".

Prošle godine, Kirk se zalagao da Vens bude izbor Donalda Trampa za potpredsednika.

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

Vens ga je opisao kao "pravog prijatelja".