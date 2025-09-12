Slušaj vest

Ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka na kampusu Univerziteta Juta Voli potreslo je SAD, a dok traje intenzivna potraga za počiniocem, istraga se fokusirala na ključne dokaze pronađene nedaleko od mesta zločina.

Stari model lovačke puške i meci sa neobičnim porukama postali su centralni deo slagalice koju sastavljaju savezne i državne agencije, u nadi da će identifikovati i privesti pravdi osobu odgovornu za ono što su vlasti nazvale "ciljanim napadom" i "političkim atentatom".

Oružje atentatora na Čarlija Kirka

Nedugo nakon pucnjave, istražitelji su u šumovitom području, koje se poklapa sa rutom bekstva osumnjičenog, pronašli oružje za koje veruju da je korišćeno u napadu.

Bio je to stariji uvezeni model Mauzer puške kalibra .30-06 sa repetirajućim zatvaračem ("bolt-action"), umotan u peškir.

Ovaj tip puške zahteva ručno repetiranje posle svakog ispaljenog metka, što je čini sporijom od poluautomatskih, ali je poznata po visokoj preciznosti na većim udaljenostima.

Puška je pronađena sa jednom ispaljenom čaurom koja je i dalje bila u ležištu, dok su u okviru bila tri neispaljena metka. Oružje je odmah poslato na detaljnu forenzičku analizu u glavni FBI laboratoriju u Kvantiku, Virdžinija.

Stručnjaci tamo tragaju za latentnim otiscima prstiju i DNK tragovima koji bi mogli pripadati ubici.

Zagonetne poruke ugravirane na mecima

Najviše pažnje privukli su upravo neispaljeni meci pronađeni u pušci.

Prema informacijama podeljenim među policijskim agencijama, na mecima su bile ugravirane reči koje su zvaničnici opisali kao izraze "transrodne i antifašističke" ideologije.

Ipak, vlasti pozivaju na oprez, naglašavajući da značenje natpisa još uvek nije jasno i da postoji mogućnost da su oni namerno ostavljeni kako bi istraga bila skrenuta u pogrešnom pravcu.

Visoki zvaničnik upozorio je da početni izveštaji u brzo razvijajućim istragama često sadrže mešavinu tačnih i netačnih informacija.

Dodatnu dozu opreza unela je i Asocijacija transrodnih novinara, upozorivši na korišćenje termina "transrodna ideologija", nazivajući ga politički obojenim izrazom koji se često upotrebljava u anti-trans porukama.

Istražitelji se stoga suočavaju sa ključnim pitanjem: predstavljaju li te poruke stvarni motiv ili su tek vešto postavljena "lažna zastava"?

Potraga za ubicom

Dok forenzičari analiziraju oružje, na terenu traje jedna od najvećih potera poslednjih godina. FBI je ponudio nagradu od 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije i hapšenja odgovorne osobe.

Vlasti su objavile nekoliko fotografija i snimak "osobe od interesa", na kojima se vidi osoba za koju se veruje da je studentskog uzrasta, obučena u prepoznatljivu odeću, uključujući patike marke Converse.

Prikupljeno 7000 dojava

Istražitelji su uspeli da rekonstruišu kretanje napadača. Osumnjičeni je stigao na kampus u 11:52, popeo se na krov zgrade i u 12:20 ispalio smrtonosni hitac.

Nakon pucnjave, pretrčao je na drugu stranu zgrade, skočio s krova i pobegao u obližnje naselje. Tokom bekstva ostavio je ključne tragove, uključujući otiske obuće i dlana, koji su sada predmet detaljne analize.

Guverner Jute, Spenser Koks, izjavio je da su vlasti primile više od 7000 dojava, što je najveći broj digitalnih tragova još od istrage bombaškog napada na Bostonskom maratonu 2013. godine.