Princ Hari, poznatiji i kao Vojvoda od Saseksa poručio da želi da učini "sve što je moguće" za hiljade povređenih pripadnika vojske. On je nenajavljeno posetio Kijev kako bi izrazio podršku ukrajinskim vojnicima ranjenim u ratu protiv Rusije.

Vojvodu od Saseksa pozvala je ukrajinska vlada, a on je izjavio da mu je cilj da učini "sve što je moguće" kako bi pomogao hiljadama ranjenih vojnika, prema izveštajima medija, piše Independent.

Zajedno sa timom iz svoje Fondacije "Invictus Games" koju je osnovao 2014. godine kako bi ranjenim veteranima omogućio učešće u sportskim događajima, Hari će u Kijevu predstaviti nove projekte za rehabilitaciju ranjenih, a očekuje se da se ti programi kasnije prošire širom zemlje.

Princ Hari u Kijevu

Prema podacima Evropskog foruma za invaliditet, do februara je oko 300.000 ljudi ostalo sa invaliditetom od posledica rata.

Hari je u ukrajinsku prestonicu stigao posle četvorodnevnog boravka u Velikoj Britaniji, tokom kojeg se prvi put posle 19 meseci sreo sa ocem, kraljem Čarlsom.

- Ne možemo da zaustavimo rat, ali možemo da učinimo sve da pomognemo u procesu oporavka. Možemo da nastavimo da ljudima približavamo sudbine onih koji su u ovom ratu i ono kroz šta prolaze. Moramo to da držimo u svesti javnosti. Nadam se da će ova poseta pomoći da se ljudi podsete, jer je lako postati ravnodušan prema onome što se dešava - rekao je princ Hari u vozu na putu za Kijev.

Hari je dodao da ga je na put u Kijev podstakla Olga Rudnjeva, osnivač i direktorka Trauma centra "Superhumans" u Lavovu, s kojom se slučajno sreo u SAD nekoliko meseci ranije, nakon što je posetio njen centar u aprilu.

- Sreo sam Olgu u Njujorku. Bio je to slučajan susret i pitao sam je kako mogu da pomognem. Rekla je: "Najveći uticaj bi imalo da dođete u Kijev." Morao sam da proverim sa svojom suprugom i britanskom vladom da li je to u redu. Zatim je stigao zvaničan poziv - rekao je princ Hari.

- U Lavovu ne vidite mnogo rata. To je daleko na zapadu. Ovo je prvi put da ćemo videti pravo razaranje rata - dodao je on.

Iako je Ukrajina prvi put učestvovala na "Invictus Games" 2017. godine, sukob sa Rusijom doneo je veće interesovanje i potrebu za tim događajem.