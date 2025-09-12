HAOS U AMERICI, FBI NAŠAO POGREŠNOG "UBICU", OPET NUDE 100.000 $! "Trag se nije ispostavio tačnim", evo NOVIH SLIKA osobe koja je ispalila metak u Kirka (FOTO)
Američke vlasti tragaju za ubicom Čarlija Kirka, bliskog saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, koji je stradao tokom obraćanja studentima u kampusu Univerziteta Juta veli.
Kirk je ubijen u sredu, a sve u vezi sa događajima dan nakon zločina pročitajte u našem blogu OVDE.
Student koji je postavio poslednje pitanje Čarliju Kirku pre atentata
- Ne znam kako da snimim ovaj video. Bilo je to 24 teška sata. Bio sam poslednja osoba koja je razgovarala sa Čarlijem Kirkom - rekao je Kozak.
CBS: Istražitelji našli pogrešnog čoveka, opet ne znaju ko je ubio Kirka
Američka televizijska stanica CBS je noćas objavila da istražitelji imaju ime "osobe od interesa", odnosno potencijalnog osumnjičenog za ubistvo Kirka.
Međutim, svega nekoliko sati kasnije isti izvori su za CBS izjavili da se "trag nije ispostavio tačnim".
Kirk ostavio za sobom suprugu i dvoje dece
Objavljena fotografija puške kojom je ubijen Kirk, vlasti skupljaju dokaze za smrtnu kaznu
BBC prenosi da američke valsti nastoje da prikupe dokaze neophodne kako bi se osiguralo da za osumnjičenog za ubistvo Kirka zatraže smrtnu kaznu.
Objavljena je fotografija puške marke Mauzer kojom je izvršen atentat.
Trampov potpredsednik svojim avionom prevezao kovčeg sa Kirkovim telom
Kovčeg sa telom Kirka dopremljen je u njegovu matičnu državu Arizonu avionom "Er fors tu", zvabičnom letelicom potpredsednika SAD.
Uz kovčeg je u avionu američki potpredsednik Džej Di Vens.
Potraga se nastavlja, FBI nudi 100.000 dolara
Potraga za ubicom Kirka se nastavlja.
Federalni istražni biro (FBI) nudi 100.000 dolara za informaciju o osumnjičenom.
Objavljen snimak ubice kako skače sa krova i beži nakon zločina
Na konferenciji za novinare koju su zajednički održali guverner Jute Spenser Koks i FBI prvi put je objavljen video snimak osumnjičenog, odnosno "osobe od interesa", u istrazi oko ubistva Kirka.
Klip počinje kadrom zgrade sa čijeg krova je ispaljen smrtonosni hitac.
Vidi se osoba obučena u crno kako trči preko krova do ugla zgrade, gde se spušta preko ruba pa na travu ispod, pre nego što ode do obližnjeg puta i nestane u šumi.
Novi video koji prikazuje osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka kako beži sa mesta zločina objavili su FBI i vlasti Jute.
Na snimku se vidi kako osoba trči po krovu sa kojeg je ispaljen smrtonosni hitac, pada sa nekoliko metara na tlo, a zatim beži u šumovito područje.
Policija je takođe objavila nove slike "osobe od interesa", na kojima je muškarac obučen u crnu majicu sa američkom zastavom i patike marke Converse.
Potraga za napadačem i dalje traje, a FBI je ponudio 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije i hapšenja osumnjičenog.
Vlasti navode da prikupljaju dokaze potrebne za pokretanje postupka za smrtnu kaznu protiv osumnjičenog, dan nakon što je u blizini pronađena visokokalibarska puška.
U međuvremenu, američki potpredsednik Džej Di Vens prati kovčeg Čarlija Kirka dok se prevozi u Finiks, Arizona.