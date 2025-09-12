Slušaj vest

Student sa Univerziteta Juta veli koji je postavio poslednje pitanje Čarliju Kirku pre nego što je konzervativni aktivista ubijen, progovorio je o događaju.

Hanter Kozak, koji studira matematiku, objavio je video na društvenim mrežama, reagujući na vest i posebno na svoju ulogu u poslednjim trenucima Kirkovog života.

Hanter Kozak i Čarli Kirk Foto: Screenshot YT, AP Lindsey Wasson, Screenshot YT

- Ne znam kako da snimim ovaj video. Bilo je to 24 teška sata. Bio sam poslednja osoba koja je razgovarala sa Čarlijem Kirkom - rekao je Kozak.

Kozak je pitao Kirka zna li koliko transrodnih Amerikanaca je odgovorno za masovne pucnjave u poslednjih deset godina, na šta je Kirk odgovorio: "Previše."

Student je odgovorio da je taj broj samo pet, a zatim je pitao Kirka koliko je ukupno bilo masovnih pucnjava u SADu poslednjih deset godina. Kirk je uzvratio pitanjem: "Da li računamo banditsko nasilje?" Nekoliko sekundi kasnije, Kirk je pogođen i ubijen.

Reakcija na slavljenje pucnjave

Obraćajući se onima koji slave pucnjavu, Kozak je poručio: "Pre svega, vi bolesni jebeni psihopati koji mislite da je ovo odgovor - nije. Ne znam šta bih drugo rekao. Strašno je, deca su ostala bez oca. Čarli je imao dvoje dece i suprugu."

Erika i Čarli Kirk Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram / Zuma Press / Profimedia

- Ne želim da se ovo vrti oko mene, ali imam dvoje dece i suprugu, i ako će moj jednogodišnji sin, kao i njegov jednogodišnji sin, odrasti bez sećanja na oca, to je tragedija i teško je to podneti - naglasio je.

Kozak je dodao: "Ljudi su očigledno primetili ironiju u tome što sam pre nego što je upucan pokušavao da istaknem koliko je miroljubiva levica, a to ima smisla samo ako i sami ostanemo miroljubivi."

Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

- Koliko god se ne slažem sa Čarlijem Kirkom javno priznajem da se ne slažem, on je ipak ljudsko biće. Jesmo li to zaboravili? - zapitao se Kozak.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

