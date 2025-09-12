"Bio sam poslednja osoba koja je razgovarala sa Čarlijem Kirkom"

Student sa Univerziteta Juta veli koji je postavio poslednje pitanje Čarliju Kirku pre nego što je konzervativni aktivista ubijen, progovorio je o događaju.

Hanter Kozak, koji studira matematiku, objavio je video na društvenim mrežama, reagujući na vest i posebno na svoju ulogu u poslednjim trenucima Kirkovog života.

- Ne znam kako da snimim ovaj video. Bilo je to 24 teška sata. Bio sam poslednja osoba koja je razgovarala sa Čarlijem Kirkom - rekao je Kozak.

Kozak je pitao Kirka zna li koliko transrodnih Amerikanaca je odgovorno za masovne pucnjave u poslednjih deset godina, na šta je Kirk odgovorio: "Previše."

Student je odgovorio da je taj broj samo pet, a zatim je pitao Kirka koliko je ukupno bilo masovnih pucnjava u SADu poslednjih deset godina. Kirk je uzvratio pitanjem: "Da li računamo banditsko nasilje?" Nekoliko sekundi kasnije, Kirk je pogođen i ubijen.

Reakcija na slavljenje pucnjave

Obraćajući se onima koji slave pucnjavu, Kozak je poručio: "Pre svega, vi bolesni jebeni psihopati koji mislite da je ovo odgovor - nije. Ne znam šta bih drugo rekao. Strašno je, deca su ostala bez oca. Čarli je imao dvoje dece i suprugu."

- Ne želim da se ovo vrti oko mene, ali imam dvoje dece i suprugu, i ako će moj jednogodišnji sin, kao i njegov jednogodišnji sin, odrasti bez sećanja na oca, to je tragedija i teško je to podneti - naglasio je.

Kozak je dodao: "Ljudi su očigledno primetili ironiju u tome što sam pre nego što je upucan pokušavao da istaknem koliko je miroljubiva levica, a to ima smisla samo ako i sami ostanemo miroljubivi."

