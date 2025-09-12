MOSKVA TRAŽILA OD VARŠAVE DA TO NE ČINI

MOSKVA TRAŽILA OD VARŠAVE DA TO NE ČINI

Poljska je noćas zatvorila do daljnjeg granicu sa Belorusijom i neće je sigurno otvoriti dok se ne završe rusko-beloruski vojni manevri Zapad-2025, saopštio je noćas poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kervinjski.

- Ti manevri su upereni protiv Poljske i Evropske unije. Granicu ćemo otvoriti ali tek onda kada budu garancije da nam ne prete nikakve provokacije, nikakvo agresivno ponašanje. Naravno, zbog privrede učinićemo sve da prelazi budu zatvoreni što kraće - kazao je novinarima na graničnom prelazu Terespol Kervinjski.

Ministar je na zahtev Rusije da ne zatvara granicu poručio da sigurno granice i dva drumska i tri železnička prelaza ostaju zatvoreni sve dok ne završe rusko-beloruski vojni manevri Zapad-2025, koji su najavljeni od 12. do 16. septembra ali zapadne obaveštajne službe upozoravaju da Rusija može da ih produži.

Te redovne vojne vežbe ovog puta izazivaju zabrinutost i zbog moguće eskalacije rata u Ukrajini na neku od članica NATO i zbog poslednje provokacije Rusije kada je 19 njenih dronova u noći na 10. septembar upalo duboko u poljski vazdušni prostor, a Poljska je prvi put reagovala tako što je deo dronova oborila.

Prema nezvaničnim saznanjima nemačkih medija, pet dronova je letelo ka vojnoj bazi u Žešovu na jugoistoku Poljske preko koje ide 90 odsto zapadne pomoći Ukrajini a tu je razmeštena i nemačka baterija protivraktenog sistema patriot čiji radari su se uključili u lociranje ruskih dronova te noći.

Američki predsednik Donald Tramp u prvom konkretnijem reagovanju pokušao je sinoć da ublaži taj incident i rekao da su dronovi možda upali u Poljsku greškom.

- Nije bila greška - odgovorio je odmah Trampu na mreži X šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski, na čiji zahtev će se zbog te eskalacije krize i provokacija danas sastati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Donald odgovorio Donaldu: Nije greška i mi to znamo

I poljski premijer Donald Tusk izjavio je da upad ruskih dronova u vazdušni prostor njegove zemlje nije bila greška.

- I mi bismo želeli da je napad dronova na Poljsku bila greška. Ali nije. I mi to znamo - naveo je Tusk u objavi na X.

Iako zvanična Moskva tvrdi da su kao gest dobre volje manevri pomereni dalje od poljskih granica na poligone blizu Minska i zvanično u njima učestvuje svega 13.000 vojnika, zabrinutost saveznika na istočnom krilu NATO izaziva simulacija upotrebe nuklearnog oružja i osvajanja strateškog koridora kraj mesta Suvalki koji povezuje Litvaniju i Poljsku a razdvaja Belorusiju od ruske Kalinjingradske oblasti.

Deo manevara prema saznanjima zapadnih obaveštajaca izvodiće se upravo blizu granice Poljske i Litvanije i tog osetljivog koridora.

Poljska na istočne granice i povodom manevara rasporedjuje oko 40.000 vojnika a u pograničnom pojasu zatvorila je vazdušni prostor.

Dron pao na 60 kilometara od Varšave

Upad ruskih dronova duboko u poljski vazdušni prostor, kada su ostaci 17 od najmanje 19 dronova nađeni i u centralnim regionima, jedan svega 60 kilometara od Varšave, pojačao je bojazni Poljaka da najnovije eskalacije mogu da se pretvore u rat.

U anketi za Institut istraživanja Polster 55 odsto anketiranih kazalo je da misli da Poljskoj preti rat, dok je 45 odsto odgovorilo negativno.

Poljski i zapadni političari i analitičari povodom manevara Zapad-2025 podsećaju da je Rusija kretala do sada u otvorenu agresiju uvek posle normalnih vežbi koje organizuje u mirnodopske vreme, kako u slučaju napada na Gruziju tako i na Ukrajinu.