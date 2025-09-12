TRAMP BIO U EPIZODNOJ ULOZI

TRAMP BIO U EPIZODNOJ ULOZI

Sadržaj jednog mejl naloga koji je pripadao Džefriju Epstajnu pažljivo je pregledao američki medij Blumberg. Istraga objavljena 11. septembra otkriva, između ostalog, prirodu Epstajnove veze sa Gislejn Maksvel, koju je ona dugo pokušavala da umanji.

Nekoliko dana nakon toga, na inicijativu parlamentarne istražne komisije, objavljeni su dokumenti iz Epstajnovog nasleđa - uključujući pisma poznatih ličnosti za njegov pedeseti rođendan, od kojih neka otkrivaju njegovu bliskost sa istaknutim diplomatama.

Američki mediji su nastavili sa objavljivanjem ovih otkrića, piše Liberation.

Mejlovi otkrivaju luksuzne poklone i finansijske transfere

"Blumberg njuz" je imao pristup kopiji više od 18.000 mejlova sa Jahu naloga "jeeproject@yahoo.com".

Najstariji mejlovi datiraju iz 2002, dok se većina aktivnosti odvija između 2005. i 2008. godine. Sedam novinara je pažljivo analiziralo ove podatke, otkrivajući do sada nepoznate detalje o intimnom životu milijardera.

Većina mejlova sadrži svakodnevne informacije, poput više od 600 potvrda kupovina na Amazonu ("FBI uniforma", "kožni bič", "prostatni masažer", "školske uniforme za devojčice").

Ipak, neki mejlovi i prilozi su otkrili mnogo više: baza podataka poklona Epstajna između 2003. i 2006. sadrži oko 2.000 stavki luksuznih poklona i transfera novca u ukupnoj vrednosti od 1,8 miliona dolara.

Više od 250 ovih kupovina izvršila je Gislejn Maksvel, uključujući klavir od 47.000 dolara, luksuzne satove i automobile, a neka imena pokazuju da su pokloni išli i maloletnicama koje su kasnije prijavile seksualno zlostavljanje.

Jedna od žrtava povezana je sa više od 80 kupovina, uključujući školovanje u inostranstvu, časove tajlandske masaže, laptop i pet bankovnih transfera, kao i uplatu od 10.000 dolara na račun njenog oca.

Gislejn Maksvel: "Ništa nisam znala"

Maksvel, bivša mondenska ličnost, uhapšena je 2020. godine zbog trgovine maloletnicima i kasnije zbog krivokletstva.

Ona je dugo tvrdila da je njen odnos sa Epstajnom bio isključivo profesionalan, bez saznanja o seksualnoj eksploataciji maloletnica. Međutim, mejlovi otkrivaju da su njihovi odnosi daleko više od profesionalnih.

U decembru 2005. Epstajn joj poklanja dijamantski lančić i minđuše kupljene na Sotebijevoj aukciji. Najeksplicitniji mejl datira iz oktobra iste godine, gde Maksvel šalje Epstajnu "detaljna uputstva o donaciji sperme" u okviru njihove zajedničke procedure za plodnost.

Iskorišćavanje društvenih veza

Mejlovi pokazuju da je Maksvel održavala Epstajnove kontakte sa političarima, poznatim ličnostima i milijarderima, organizujući posete njegovoj privatnoj ostrvskoj rezidenciji i putovanja njegovim privatnim avionom.

U 2006. godini koordiniše Epstajnov sastanak sa Sergejom Brinom i Anom Vojcicki, a istovremeno održava veze sa Daglasom Džejem Bandom, saradnikom Bila Klintona.

"Blumberg" napominje da je Maksvel posle optužbi protiv Epstajna u julu 2006. nastavila da koristi svoje veze u visokom društvu kako bi proširila njegovu mrežu kontakata među političarima, glumcima, bankarima i državnicima.

Mreža seksualne eksploatacije

U 2008, tokom pravne krize, Epstajn i Maksvel razmenjuju mejlove o strategiji odbrane i mogućim optužbama. Maksvel pomaže Epstajnu i u upravljanju ličnim imovinom, uključujući prodaju stana u Parizu, prodaju Bentlija i helikoptera.

Mejlovi potvrđuju postojanje sistema seksualne eksploatacije: mladim ženama se nudi "nagrada" za dovođenje prijateljica za seksualne potrebe Epstajna. Mnogi mejlovi sadrže imena i godine budućih žrtava.

Tramp u epizodnoj ulozi