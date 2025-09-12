"OVO BI MOGLA DA BUDE VARNICA VEOMA NASILNOG SUKOBA" Čarli Šin i Džo Rogan u emisiji saznali za ubistvo Kirka "Koliko je Tramp imao sreće, ko odlučuje o tome?"
Džo Rogan, voditelj popularnog konzervativnog podkasta, saznao je za ubistvo Čarlija Kirka, saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, dok je uživo u onlajn emisiji razgovarao sa glumcem Čarlijem Šinom.
Obojica su bili šokirani vešću iz Jute.
- Upravo smo saznali da je Čarli Kirk upucan. Jel mrtav? - pita Rogan saradnika koji se ne vidi na snimku.
Nešto kasnije saradnik kaže da je Foks njuz upravo objavio da je Kirk mrtav.
- Isuse, 27 godina je imao, 30...? - pita uznemireno Šin.
Rogan i Šin nakon toga nastavljaju razgovor o ubistvu Kirka.
- Biće mnogo ljudi koji će ovo da slave. To je tako zastrašujuće - kaže Rogan.
On i Šin ocenjuju da je Kirk samo razumno iznosio stavove.
- Ali znam da će ljudi da slave jer su ovo stvarno za***ana vremena i ljudi su stvarno upali u tu zamku "sada smo mi protiv njih" - kaže Rogan.
Šin na to odgovara da će ovo naterati ljude da budu obazriviji u iznošenju svojih uverenja, ali da može da izazove i suprotan efekat.
Na pitanje Šina da li mu je Kirk bio prijatelj Rogan kaže da nije, već da ga je sreo samo jednom i to u streljani, ali da je bio "fin momak".
- Ljudi su toliko podeljeni u ovoj zemlji... i toliko mnogo ljudi profitira od te podele. Desiće se jedna od dve stvari, ljudi će shvatiti koliko je ovo ***eno ludo... ili će postati mnogo gore i to je ono što je strašno. Strašno je što bi ovo mogla da bude varnica veoma nasilnog sukoba. Taj momak je imao mnogo pristalica - kaže Rogan.
Šin potom pominje pokušaj ubistva Trampa na mitingu u Pensilvaniji u julu prošle godine koji je kasnije izabrani šef Bele kuće izbegao pošto se u ključnom momentu okrenuo i metak mu je samo okrznuo uvo.
- Ovo pruža perspektivu o tome koliko je Tramp imao sreće. Čarli nije imao taj okret ili par mikrona ili milimetara. Vau, ko odlučuje o tome? - pita se Šin.
