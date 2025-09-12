Slušaj vest

Jedna porodična kuća u selu Kopilja u Volinskoj oblasti u Ukrajini, juče je uništena bombom koja je slučajno ispuštena iz ukrajinskog borbenog aviona, izvestila je lokalna TV stanica Avers sa lica mesta.

Ukrajinski avion slučajno uništio ukrajinsku kuću, srećom, niko nije nastradao.

Srećom, niko nije povređen

U uništenoj kući žive roditelji zamenika načelnika lokalne specijalne policijske jedinice. Srećom, kuća je u trenutku incidenta bila prazna i niko nije povređen. Očevici su izjavili da je bomba pala iz plavog vojnog aviona koji je leteo veoma nisko iznad kuća.

Pokrenuta istraga

Državna istražna kancelarija Ukrajine (DBI) pokrenula je krivični postupak prema članu zakona o kršenju pravila letenja, koji predviđa zatvorsku kaznu od pet do 15 godina.

Sofija Lepeh Davidovič, portparolka DBI-a, izjavila je da je istražni tim izašao na lice mesta.